EK odbacuje Trumpove prijetnje u vezi s reguliranjem tehnoloških kompanija

Suvereno je pravo EU-a i država članica da reguliraju ekonomske aktivnosti na svom teritoriju, odgovor je Europske komisije na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti carine za sve zemlje koje su regulirale djelatnost američkih tehnoloških kompanija.

Trump je preko svoje društvene mreže Truth Social zaprijetio svim zemljama koje su uvele digitalne poreze, zakone, pravila i uredbe o aktivnostima tehnoloških kompanija da će uvesti dodatne carine ako ne ukinu te “diskriminatorne mjere”.

Europska komisija ponavlja da propisi EU-a o digitalnim uslugama i digitalnim tržištima nisu dio okvirnog dogovora koji su potkraj prošlog mjeseca usuglasili predsjednica Komisije Ursula von der Leyen i američki predsjednik Donald Trump. Tim dogovorom Komisija je pristala na 15-postotne carine na europsku robu koja se izvozi u SAD.

Akt o digitalnim uslugama (DSA) i Akt o digitalnim tržištima (DMA) dva su propisa EU-a koji uređuju digitalno okruženje. DSA se fokusira na zaštitu korisnika od nezakonitog sadržaja i promicanje transparentnosti, dok se DMA usredotočuje na uvođenje konkurencije i sprečavanje zloupotrebe dominantnog položaja velikih digitalnih platformi na jedinstvenom tržištu.

Američka strana u više je navrata isticala da ti propisi predstavljaju necarinske barijere za američke tehnološke kompanije i da se njima uspostavlja cenzura na slobodu izražavanja.

Glasnogovornica Komisije kaže da ti zakoni “s pravom nisu dio dogovora o carinama”.

To su odvojena pitanja, a tvrdnje o cenzuri potpuno su neutemeljene, rekla je glasnogovornica.