Znanstvenici u Švedskoj predstavili su novu vrstu elektroničkog papira (e-papir) u boji koja prikazuje žive, visokorezolucijske slike i čak videozapise, uz iznimno malu potrošnju energije.

Zaslon temeljen na nanotehnologiji

Tim znanstvenika predvođen Kunlijem Xiongom sa Sveučilišta u Uppsali razvio je piksele izrađene od nanodiskova volframova oksida, promjera oko 560 nanometara. Ta inovacija omogućuje razlučivost od 25.000 piksela po inču, što višestruko nadmašuje većinu zaslona pametnih telefona. Diskovi su izrađeni u različitim veličinama i razmacima, pri čemu svaki reflektira određeni pojas svjetlosti. Njihovim kombiniranjem stvara se širok spektar boja.

Svjetlina se kontrolira električnim impulsom koji umeće ion u svaki disk. Nakon postavljanja, ioni ostaju na mjestu, pa se prikazana boja zadržava bez stalnog napajanja. Prototip zaslona veličine svega 1,9 x 1,4 milimetra, otprilike četiri tisućinke površine zaslona modernog pametnog telefona, uspješno je prikazao isječak slike Gustava Klimta "Poljubac", u rezoluciji 4300 puta 700 piksela. Zaslon se osvježava svakih 40 milisekundi, što je dovoljno brzo i za prikaz videa.

Istraživanje vezano za taj revolucionarni zaslon objavljeno je u časopisu Nature.

Mala potrošnja, velik potencijal

Prema riječima Xionga, taj revolucionarni e-papir u boji troši oko 0,0017 vata po kvadratnom centimetru pri prikazu videa i 0,0005 vata za statične slike.

Ono što mi se sviđa u ovom radu jest to što je dovoljno brz da podrži video, a pritom zadržava minimalnu potrošnju energije. To je zato što, kad se elementi jednom prebace, ostaju u tom stanju bez potrebe za stalnim osvježavanjem, rekao je u komentaru za New Scientist Jeremy Baumberg s britanskog Sveučilišta Cambridge.