Donošenje Akta planira se tijekom 2026. (drugo tromjesečje 2026.), a imat će tri glavna cilja: prvo, potaknuti istraživanja i inovacije; drugo, povećati industrijske kapacitete, uključujući pilot-linije i objekt za projektiranje; i treće, ojačati otpornost i upravljanje lancem opskrbe.
Temeljit će se na strategiji za kvantnu Europu te dopunjavati Akt o čipovima, Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi i IRIS2.
Kako ističu u pozivu, koji je otvoren do 26. studenog 2025., na očitovanje se pozivaju tijela država članica, agencije EU-a, operateri infrastrukture EuroHPC-a/EuroQCI-ja, industrija, uključujući mala i srednja poduzeća, start-up poduzeća, istraživačke organizacije i sveučilišta, tijela za normizaciju te stručnjaci za kibernetičku sigurnost, obranu i kvantne tehnologije.