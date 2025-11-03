Krajem prošlog tjedna saznali smo imena sedam automobila koji će konkurirati za nagradu 2026 Car of the Year, odnosno europsli automobil godine, a zanimljivo je kako ovim popisom u potpunosti dominiraju električna vozila. Naime, čak šest kandidata za vozilo godine dolazi s električnim motorima, odnosno dostupni su i kao električno vozilo, dok je jedini “uljez” na ovom popisu Dacia sa svojim Bigsterom.

U odabiru kandidata sudjelovao je žiri od 60 članova iz 23 europske zemlje, a oni su vozila testirali tijekom rujna u Danskoj. Sada, kada je izbor s 35 modela pao na samo sedam, tijekom sljedećih nekoliko tjedana kreću daljnja testiranja automobila. Posljednja faza testiranja uključuje zajednički test svih sedam modela koji će se održati u Španjolskoj, nakon čega slijedi konačno glasanje. Ime pobjednika saznat ćemo početkom sljedeće godine, kada će se na velikom sajmu automobila u Briselu žiri objaviti pobjednik i europski automobil za 2026. godinu.

Renault lovi novu nagradu

Osim Biggstera, ostali kandidati za najbolji automobil 2026. godine su Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Mercedes CLA, Škoda Elroq, Kia EV4 i Renault 4. Svaki član žirija ima pravo dodijeliti 25 bodova, pri čemu jednom automobilu mogu maksimalno dodijeliti 10 bodova, a bodove moraju dati minimalno 5 vozila. Treba naglasiti kako je kao posljednji dobitnik ove nagrade, odnosno europski automobil 2025. godine, odabran Renault 5 E-Tech, a sada bi istim putem mogla krenuti još jedna električna verzija Renaultove legende.

Renault 5 je osvojio je 353 boda, ispred Kije EV3 koja je osvojila 291 bod, dok je posljednji model među 7 izabranih kandidata Alfa Romeo Junior osvojio 136 bodova. Nagradu za najbolji europski automobil za 2024. također je osvojio Renault i to model Scenic E‑Tech, a prije toga nagradu su osvajali Jeep Avenger, Kia EV6, Toyota Yaris, Peugeot 208 itd.

Izvor: Car of the Year