Ranije ove godine iz Wayma su se pohvalili kako je broj njihovih vožnji robotaksijima za koje putnici plaćaju porastao na čak 250 tisuća tjedno. Dakle, svakog mjeseca korisnici plate za oko milijun vožnji u automobilima kojima upravljaju računala i u kojima uopće nema ljudi.

Waymo je, slažu se stručnjaci, najdalje dogurao s ovom tehnologijom i njenom implementacijom, a dok u SAD-u tek trebaju dobiti pravu konkurenciju, odnosno trenutačno ne postoji servis autonomnih taksija čija se vožnja naplaćuje, na kineskom tržištu situacija je malo drukčija.

Napredak koji su postigle kineske tvrtke također je iznimno velik, a koliko je ova tehnologija na tom tržištu napredovala najbolje možemo vidjeti na primjeru Baidua. Kineska tvrtka objavila je kako je broj tjednih vožnji u robotaksijima njihova odjela Apollo Go također premašio 250 tisuća.

Iz CNBC-a su kontaktirali ovu kompaniju kako bi dobili pojašnjenje oko broja vožnji, no odgovor nisu dobili. Posljednje službene informacije oko broja vožnji saznali smo kada su objavili podatke vezane uz poslovanje za drugi kvartal koji je završio sa zadnjim danom lipnja. Tada su iz Baidua objavili kako je ukupni broj autonomnih vožnji za taj kvartal iznosio 2,2 milijuna, što bi značilo kako je broj tjednih vožnji iznosio oko 170 tisuća.

Planovi i za europsko širenje

Dakle u roku od samo nekoliko mjeseci broj tjednih vožnji značajno se povećao.

Baiduov Apollo Go robotaksi servis prvo je pokrenuti na kineskom tržištu te putnike prevozi u Wuhanu, dijelovima Pekinga, Šangaja i Shenzhena. Također, najavili su širenje na druga tržišta poput Hong Konga, Dubaija i Abu Dhabija, ali i na europsko tržište te imaju planove za širenje na Švicarsku.

Iz Apollo Goa kažu kako su do sada primili oko 17 milijuna narudžbi za vožnju robotaksijima te su njihovi automobili odvozili oko 240 milijuna autonomnih kilometara, od čega 140 milijuna bez vozača u vozilu. Iako njihova vozila do sada nisu sudjelovala u nekoj većoj prometnoj nesreći s ozljedama ili smrtnim posljedicama, zabilježeno je otvaranje zračnog jastuka na svakih 10,1 milijun km.

