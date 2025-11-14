Njemački autodiv Audi ulazi u Formulu, no dolaze sa zapanjujućim debitantskim modelom bolida - R26, koji spaja minimalistički dizajn s njihovom bogatom trkačkom tradicijom. Za razliku od Ferrarija i njegovih crvenih bolida ili Mercedesa i njegovih srebrnih, Audi se suočio s jedinstvenim izazovom, kako svoju povijest prenijeti u modernu estetiku F1? Predratni (prije Drugog svjetskog rata) Auto Union bolidi ne smatraju se F1 vozilima, jer je Svjetsko prvenstvo započelo tek 1950. godine.

Marco dos Santos, glavni dizajner Audija, opisao je polazište njihova dizajna. Naša prva točka za početak bila je dugo i temeljito promatrati našu vlastitu povijest, kako bismo razumjeli što nas je učinilo velikima u svim drugim serijama u kojima smo sudjelovali, ali i što će osigurati da nastavimo težiti izvrsnosti. Dakle, to je prvi korak, a zatim smo razmotrili kako na tome dalje graditi, rekao je Dos Santos za portal The Drive. Audijev tim je namjerno izbjegao čisto retro rješenje, odlučivši istražiti kreativnu slobodu, uzevši povijesna postignuća u obzir.

Dos Santos je naglasio da je bolid prije svega dizajnerski objekt u kojem svaki dio karoserije ima svoju svrhu. Zato smo ga tako bojama podijelili. Boje smo blokirali. Na primjer, to je razlog zašto se vidi kako karbonska vlakna savršeno prate poklopac motora, dok su bočne gondole označene Audi Lava crvenom. Pokušali smo postići izgled koji odaje inženjersku izvrsnost, a istovremeno zadržava estetiku koja odgovara ukupnom duhu Audija.

Galerija





R26 koristi Titanium, svilenkasto metalik-sivu boju, na prednjem krilu, nosu, kabini vozača i na otprilike 70 posto bočnih gondola. Audi Lava crvena daje upečatljive naglaske, dok se crne površine u stvarnosti sastoje od izloženih karbonskih vlakana. Audi znakovi pojavljuju se u Lava crvenoj na nosu i stražnjem krilu. Iako inspiriran modelima iz Le Mansa R18, WRC Quattrom i drugim povijesnim Audijevim vozilima, boja i grafika bolida su originalni i jedinstveni.

Reklamne naljepnice? "Već znam kako izgleda i bit će odlično"

Osvrćući se na prvi Audijev F1 dizajn, dos Santos je naglasio svoje uzbuđenje. Nevjerojatno je sudjelovati u ovome i to je velika čast. I moram dodati da, čovječe, najkul stvar nije samo moći sudjelovati, nego raditi s tim nevjerojatno opsesivnim F1 ljudima koje sretneš usput, koji su toliko, toliko, toliko fokusirani na različite aspekte F1 automobila, rekao je.

Na pitanje o tome hoće li biti razočaran kad se sve to prekrije sponzorskim naljepnicama, dodao je da to neće narušiti ljepotu bolida. Ne! Već znam kako izgleda i bit će odlično, čovječe, poručio je na kraju.

Audi R26 pokazuje da debitant u F1 može na hrabar i upečatljiv način spojiti naslijeđe, kreativnost i inženjersku izvrsnost. Sve što sada nedostaje su, naravno, rezultati.