Sredinom prošle godine činilo se kako bi Googlea kakav godinama poznajemo mogao nestati. Naime, u slučaju koji protiv njih vodi američko Ministarstvo pravosuđa, sudac je donio odluku prema kojoj je ova tvrtka na tržištu internetskog pretraživanja drži monopol. Tada se govorilo o različitim potencijalnim kaznama koje su mogle rezultirati katastrofom za Google - od odvajanja Androida od kompanije pa do prodaje njihova internetskog preglednika Chrome.

Nakon toga čak se počelo govoriti i o cijeni koju bi Chrome mogao postići na tržištu, a neki poput Perplexity AI-a čak su dali ponude za preuzimanje ovog browsera koje je Google, naravno, odbio.

Zadovoljni odlukom

U budućnosti ne treba više očekivati slične ponude jer je američki savezni sudac Amit Mehta u ovom slučaju donio odluku koja će razveseliti sve u Googleu. Naime, tvrtka neće morati prodati Chrome, niti izdvojiti Android iz svog poslovanja. Također, moći će nastaviti plaćati Appleu za korištenje njihove tražilice u Safariju. Ova se odluka odmah odrazila i na situaciju na burzi pa je cijena Alphabetove (krovna kompanija koja uključuje i Google) dionice porasla za osam posto, a skočila je i cijena dionice Applea koji će tako i dalje dobivati milijarde dolara godišnje za postavljanje ove tražilice kao defaultne u svom web-pregledniku.

Dok će i dalje moći plaćati kompanijama za predinstaliranje svojih proizvoda, Google više neće moći imati ekskluzivne ugovore koji uvjetuju plaćanje ili licenciranje.

U obrazloženju odluke navodi se kako su tužitelji pretjerali tražeći izdvajanje Googleove ključne imovine koja, naglašava se, nije korištenja za provođenje nezakonitih radnji.

Zabrinutost za privatnost

Dok su Chrome i Android netaknuti, kao kaznu za monopolističko ponašanje sudac je nametnuo određena ograničenja načina na koji ova tvrtka distribuira svoje usluge, a ono što ih brine jest odluka prema kojoj moraju dijeliti podatke o pretraživanju s konkurentima. Google tako treba podijeliti podatke koje koristi za stvaranje rezultata pretraživanja, poput podataka o tome na koje poveznice korisnici kliknu. Iz ove su tvrtke zbog toga izrazili zabrinutost i pitaju se kako će ti zahtjevi utjecati na korisnike i njihovu privatnost.

Iz Ministarstva pravosuđa su komentirali kako je sudska presuda prepoznala potrebu za pravnim lijekovima koji će otvoriti tržište općih usluga pretraživanja, koje je zamrznuto više od desetljeća. Naglašavaju kako ova odluka utjecati i na druga tržišta na kojima Google djeluje - konkretno spriječit će ih u korištenju istih antikonkurentskih taktika za svoje proizvode generativne umjetne inteligencije koje su koristili za monopolizaciju tržišta pretraživanja.

Izvor: CNBC