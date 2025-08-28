Iako je kinesku, odnosno svjetsku, premijeru doživio još u srpnju, Honorov novi prekloponi telefon tek je od danas službeno dostupan na europskom (pa tako i Hrvatskom) tržištu. 

Honor Magic V5 još uvijek se može pohvaliti titulom najtanjeg pametnog telefona na svijetu s unutarnjim sklopivim zaslonom. 

Ovo je važna prekretnica u mobilnim inovacijama, jer smo stvorili inteligentnog suputnika s revolucionarno tankim dizajnom koji donosi tehnološki naprednu i iznimno snažnu bateriju. Unaprijeđene AI funkcije omogućuju korisnicima veću produktivnost, kreativnost i bolju organizaciju svakodnevice, istaknuo je, na predstavljanju za hrvatsko i slovensko tržište, Peter Gauden, Senior Product Manager iz Honora

Kako je istaknuto, Magic V5 može se pohvaliti ultra-tankim profilom od samo 8,8 mm i laganim dizajnom zbog čega teži samo 217 grama. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, a ima i integriran Honor E2 čip – 4 u 1 čipset za upravljanje napajanjem – koji radi s algoritmima pokretanim AI-jem kako bi inteligentno prilagodio izlaznu struju na temelju uvjeta okoline i opterećenja u stvarnom vremenu.

Honor Magic V5 - 1 (Foto: Zimo)

Magic V5 ima bateriju od 5820 mAh s 15 posto udjela silicija, koji je stisnut između slojeva grafita poput sendviča. Ovaj dizajn, ističu iz Honora, poboljšava izdržljivost, povećava udio silicija i poboljšava transport elektrolita i litijsku međupovršinu. Silicij-ugljične baterije tako nude mnogo veći teoretski kapacitet od konvencionalnih litij-ionskih baterija na bazi grafita (do 3579 mAh/g u odnosu na 370 mAh/g). 

Kako bi sve komponente stale u što tanje kućište, u Honoru su se okrenuli za pomoć umjetnoj inteligenciji. Korištenjem više od 125 tisuća simulacija isproban je najrazličitiji dizajn šarki i baterije, kao i smještaj ostalih komponenti u što je tanjem kućištu. Konačni je rezultat kućište koje je, kad je rasklopljeno debelo tek 4,1 milimetar, što je najtanje na tržištu. Tanje ne ide, zbog debljine USB-C utora za punjenje. 

AI i u kamerama

Posljednjih godina, kupci posebnu pozornost posvećuju kamerama na pametnim telefonima pa su u Honoru odlučili odgovoriti na zahtjeve tržišta. Magic V5 tako ima AI Falcon sustav kamera, koji uključuje 64 MP periskopsku telefoto kameru s "Ultra Sensing" senzorom, 50 MP glavnu kameru izuzetno osjetljivu na svjetlost i 50 MP ultra-široku kameru. Također, pametni telefon je pojačan značajkama poput AI Poboljšanog portreta, AI Super zuma i prepoznavanja pokreta.

Kamere tako korisnicima omogućavaju snimanje fotografija s visokim zumom, a da te fotografije ne budu previše mutne, pobrinut će se AI koji će ih "ispeglati" i unijeti prijeko potrebnu jasnoću i oštrinu. 

Honor Magic V5 - 4 (Foto: Zimo)

Za one koji pak Magic V5 planiraju koristiti za posao, treba istaknuti kako su oba njegova zaslona kompatibilna s digitalnom olovkom (koja se kupuje zasebno). Osim toga, za produktivnost se brine MagicOS 9.0 sustav s predinstaliranim Google Geminijem i brojnim dodatnim AI značajkama.  AI Slika u video pokretan Googleovim Veo AI modelom, pretvara statične fotografije u realistične video isječke za manje od minute. Alati AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting i AI Upscale, korisniku omogućuje jednostavno premještanje, uklanjanje i poboljšanje fotografija.

Komunikacija uređaja podignuta je na višu razinu putem AI prevođenja poziva, značajke koja omogućuje prevođenje poziva u stvarnom vremenu na šest jezika izravno na uređaju te značajke AI prevođenje koja omogućuje automatsko prevođenje razgovora i teksta. I da, radi i u kombinaciji s hrvatskim jezikom. 

Nadograđeni Honor Share omogućuje suradnju na više platformi i dvosmjerni prijenos datoteka između Android, iOS, macOS i Windows uređaja. Podržava formate Windows Office dokumenata i profesionalne vrste datoteka kao što su CAD i EPUB.

Honor Magic V5 dostupan je u Hrvatskoj u verziji 16 GB+512 GB po cijeni od 1999 eura.

Za one kojima treba još veći ekran...

Honor Pad 10 (Foto: Zimo)

Osim Honor Magic V5, predstavljen je i tablet Honor Pad 10, s 2.5 K Honor Eye Comfort zaslonom i Snapdragon 7 Gen 3 čipsetom. Dizajniran je kako bi pružio iznimno korisničko iskustvo u ultra laganom tijelu dužine 6,29 mm i težine 525 g. 

Dolazi s baterijom od čak 10100 mAh koja bi trebala garantirati cjelodnevno korištenje i kod najzahtjevnijih korisnika. 

Honor Pad 10 dostupan je u Hrvatskoj po cijeni od 349 eura. 