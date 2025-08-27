Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) ove godine po prvi put u sklopu dodjele prestižnih SoMo Borac nagrada uvodi novo priznanje – HUDI Northern Star. Riječ je o nagradi koja će se dodjeljivati projektima, kampanjama i suradnjama oglašivača, agencija, medija i institucija, a koji svojim djelovanjem doprinose jačanju neovisnosti, transparentnosti i inovativnosti hrvatskog digitalnog ekosustava.

Ime nagrade, Northern Star, inspirirano je istoimenim strateškim konceptom – jasnim orijentirom koji služi kao stalna točka vodilja. Na isti način HUDI ovom nagradom želi potaknuti industriju da usmjeri svoj razvoj prema većoj održivosti, suradnji i ravnoteži između lokalnih medija i globalnih platformi.

Northern Star želimo istaknuti kao nagradu koja prepoznaje pionire našeg digitalnog tržišta – one koji pokazuju da možemo graditi održive i inovativne modele neovisne o globalnim divovima. Time šaljemo jasnu poruku da hrvatski digitalni medijski prostor ima snagu, znanje i zajedništvo za oblikovanje vlastite budućnosti. SoMo Borac je savršeno mjesto za predstavljanje ove nagrade jer okuplja najbolje regionalne projekte, a mi želimo naglasiti važnost domaće perspektive, poručuje Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja.

HUDI već treću godinu zaredom podržava SoMo Borac kao suorganizator u svrhu jačanja Media streama i podrške u dijeljenju znanja i resursa među zajednicom digitalnih izdavača.

Media stream iz godine u godinu pokazuje koliko je hrvatska medijska scena inovativna, digitalizirana i u koraku s trendovima industrije. Svake godine nastojimo dodatno ojačati razvoj digitala u medijskoj i oglašivačkoj sceni, a HUDI svojim doprinosom značajno jača taj proces. Iskoristila bih priliku i, uz hrvatske medije koji imaju priliku sudjelovati u izboru nove Northern Star nagrade, pozvala sve ostale da također prijave najbolje digitalne kampanje u našim ostalim kategorijama, rekla je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Tko se može prijaviti?

Za HUDI Northern Star mogu se nominirati projekti koji razvijaju i promoviraju lokalni digitalni sadržaj, podupiru transparentnost odnosa u industriji, donose nove modele monetizacije ili uvode tehnološke inovacije i edukacijske inicijative. Nominacije će biti otvorene isključivo članovima HUDI-ja, koji mogu predložiti vlastite ili projekte drugih organizacija.

Pristigle prijave ocjenjivat će Izvršni odbor HUDI-ja prema unaprijed definiranim kriterijima – doprinos jačanju samostalnosti domaćeg digitalnog ekosustava, promicanju suradnje, inovativnosti te kvaliteti izvedbe.

Kako se prijaviti?

Nominacija se podnosi putem službenog obrasca dostupnog HUDI članovima, a rok za prijave je srijeda, 24.09.2025.

Dodjela nagrade

Prvi dobitnik HUDI Northern Star nagrade bit će otkriven 24. listopada 2025. na dodjeli nagrada SoMo Borac u Mozaik centru. Osim dodjele, na konferencijskom dijelu svi posjetitelji imat će priliku učiti od najvećih regionalnih i globalnih stručnjaka, a tradicionalno će sve biti zaokruženo neizostavnim tulumom. Nabavite svoje ulaznice na vrijeme i budite dio najvećeg regionalnog digitalnog spektakla!