Infobip je objavio kako je premašio 10 milijardi isporučenih RCS poruka putem svoje platforme, što kako kažu, predstavlja značajan iskorak prema bogatijem, konverzacijskom načinu razmjene poruka.
Ovaj je uspjeh potaknut velikim rastom RCS-a i njegovim uvođenjem od strane Applea krajem 2024. godine. Nakon nadogradnje na iOS 18, globalni RCS promet na Infobipovoj platformi porastao je peterostruko, dok je volumen poruka u Sjevernoj Americi zabilježio rast od 1.400 posto.
Kompanije diljem svijeta uvele su RCS poruke kako bi omogućile visoko interaktivne, dvosmjerne interakcije s korisnicima. Prema podacima Infobipa, ostvaren je rast korištenja RCS-a od 500 posto na godišnjoj razini, pri čemu brendovi koriste RCS uz SMS za isporuku personaliziranih korisničkih iskustava.
RCS predstavlja novu generaciju slanja poslovnih poruka: sigurno, pouzdano i interaktivno - omogućujući brendovima povezivanje s korisnicima putem teksta, slika, videozapisa i datoteka unutar njihove izvorne SMS aplikacije. Kompanije time provode potrošače kroz cijelo korisničko putovanje, od početne točke pa sve do kupnje i podrške.
Samsung Electronics México usvojio je RCS kao svoj ključni kanal, što pokazuje utjecaj naprednog slanja poruka. Uz Infobipovu platformu, Samsung je prešao s transakcijskih SMS obavijesti na dinamičnu komunikaciju u stvarnom vremenu putem kanala poput RCS-a i WhatsAppa.
Digitalna korisnička iskustva ključna su za kompanije jer omogućuju duboko razumijevanje kupaca i pažljivo praćenje njihovog cijelog putovanja, olakšavaju pristup ponudama i uslugama te jačaju komunikaciju i angažman kroz korisnički ciklus. Primijetili smo vrlo pozitivne rezultate korištenjem kanala poput WhatsAppa i RCS-a. RCS pritom nudi ključnu razliku. Za razliku od tradicionalnih ograničenja poruka, RCS pruža prostor za kreativnost, ne samo u tekstu poruka, već i kroz bogate formate, interaktivne tipke i razne opcije angažmana. Te značajke omogućuju nam da korisnicima ponudimo više opcija koje pratimo na jednome mjestu, što je velika prednost, istaknuo je David Vigueras, Marketing Manager u Samsung Electronics México.
Infobip je bio prvi u SAD-u koji je pokrenuo RCS slanje poruka sa svim glavnim telekom operaterima. Ovaj iskorak omogućio je američkim brendovima stvaranje personaliziranijih i angažirajućih korisničkih putovanja, što im je donijelo jače odnose s korisnicima i veće prihode.
Svjedočimo rekordnim rezultatima jer RCS postaje ključan kanal izbora za kompanije koje žele pružiti pouzdane i personalizirane poruke. Infobip predvodi ovu transformaciju, a očekujemo da će rast RCS-a ubrzati kako sve više potrošača i brendova prihvaća ove mogućnosti, dodao je Craig Selby, direktor odjela za RCS u Infobipu.