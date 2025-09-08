Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) Sveučilišta u Splitu danas je svečano otvoreno peto izdanje Mediteranske ljetne škole strojnog učenja – M2L 2025, koja će trajati od 8. do 12. rujna. Ovaj prestižni međunarodni događaj okuplja vrhunske znanstvenike, istraživače, studente i profesionalce iz područja umjetne inteligencije i strojnog učenja. Tijekom pet intenzivnih dana sudionici će pratiti predavanja, sudjelovati u radionicama i praktičnim sesijama pod vodstvom renomiranih AI eksperata iz akademske zajednice i industrije.

Organizaciju škole predvodi tim znanstvenika iz Google DeepMind-a u suradnji s FESB-om, uz snažnu podršku partnera i sponzora.

Glavni cilj Mediteranske ljetnje škole je promicanje i podupiranje istraživanja mladih istraživača u zemljama Mediterana, tj. aktivno poticanje razvoja, istraživanja i jačanja suradnje među mladim znanstvenicima. Ovakav oblik škole podupire i jača fakultetsko obrazovanje, jer funkcionira kao ključna platforma za edukaciju i umrežavanje koja omogućava pristup najnovijim (state-of-the-art) istraživanjima i istraživačima, potiče na suradnju i razvoj budućih lidera u ovom području. K tome, školu organiziraju ljudi koji se sami time aktivno bave i prepoznaju ulogu ovakvih škola u cjeloživotnom učenju, naglasio je dr. sc. Matko Bošnjak iz Google DeepMind-a, član organizacijskog tima.

Prodekan FESB-a, prof. dr. sc. Silvestar Šesnić, istaknuo je važnost događaja za akademsku zajednicu.

Ovakvi događaji od iznimne su važnosti jer povezuju istraživače, studente i stručnjake iz različitih područja te jačaju vezu između znanosti i industrije. Posebno mi je drago što se sve to događa upravo na našem fakultetu, gdje se njeguje izvrsnost i potiče internacionalna suradnja, istaknuo je prodekan Šesnić, dok je prorektor prof.dr.sc. Nikša Jajac rekao: Veliko mi je zadovoljstvo poželjeti vam dobrodošlicu u Split i na naš fakultet, na ljetnu školu koja okuplja vrhunske predavače s institucija poput Cambridgea, Oxforda i UCL-a te stručnjake iz tehnoloških kompanija kao što su Google, Meta i Amazon. Iznad svega, ova škola promiče izvrsnost, inovacije i internacionalizaciju, a posebno smo ponosni što je okupila 300 sudionika iz 56 zemalja i 63 nacionalnosti. Želim vam da kroz ovo iskustvo steknete nova znanja, prijateljstva i inspiraciju za buduća istraživanja.

Selektivnost i međunarodni značaj M2L 2025 iznimno je selektivna škola: od gotovo 1 700 prijava odabrano je svega 18 posto kandidata, a program obuhvaća širok spektar tema, uključujući računalni vid, obradu prirodnog jezika, generativne i difuzijske modele, reinforcement learning, etiku i sigurnost umjetne inteligencije te primjene dubokog učenja.

Posebno se ističe predavanje o AlphaFoldu, revolucionarnom modelu za predviđanje strukture proteina, čiji su autori 2024. godine nagrađeni Nobelovom nagradom za kemiju. Predavanje će održati jedna od ključnih znanstvenica s projekta.

Predavači dolaze s prestižnih institucija poput University College London, University of Cambridge, University of Oxford, ETH Zürich, Sveučilišta u Dubrovniku, Delft University of Technology i University of California, Santa Barbara, kao i iz vodećih globalnih kompanija poput Google DeepMind-a, Mete, Amazona i Coherea.

Uz tehničku izvrsnost, škola veliku pažnju posvećuje i osobnom razvoju polaznika. Poster-sesije, društveno-kulturni programi i neformalna druženja potiču umrežavanje, razmjenu ideja i sigurnost u javnom nastupu. Upravo ta kombinacija stručnog znanja, mentorstva i zajedničkog iskustva čini M2L jedinstvenim obrazovnim iskustvom. Održavanje M2L-a podudara se s priznanjem Splitu kao Europskom ambasadoru znanosti za 2026. godinu, što dodatno učvršćuje ulogu grada kao međunarodnog središta znanja, talenata i suradnje.