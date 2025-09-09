Večeras u 19 sati po našem vremenu Apple će napokon predstaviti novu generaciju svojih telefona, a očekujemo i nove pametne satove, slušalice, dok se ljubitelji kompanije nadaju i nekom iznenađenju. Ovogodišnja konferencija očekuje se s posebnom pažnjom jer je bi Apple danas napokon trebao predstaviti jedan potpuno novi telefon.

iPhone 17 Air

S ovom generacijom iPhonea Apple će tako umiroviti model Plus, a zamijenit će ga novi model iPhone 17 Air. Ovo će biti najtanji Appleov telefon do sada debljine samo 5,5mm.

Dijagonala njegova OLED ekrana navodno će iznositi 6,6 inča s frekvencijom osvježavanja od 120Hz, a pokretat će ga čipset A19. Od ostalih hardverskih zanimljivosti treba spomenuti 8GB RAM-a, stražnju kameru rezolucije 48MP te 24MP prednju kameru za selfije. Dakle, jedan od kompromisa koji je Apple morao napraviti kako bi telefon bio što tanji odnosi se na upravo na kameru, no prema glasinama s mreže i samo jedna kamera trebala bi biti dovoljna za kvalitetne fotografije. Dok u Appleu očekuju veliku potražnju za ovim telefonom, njegov uspjeh vjerojatno će odrediti cijena pa će biti zanimljivo vidjeti koliko će stajati.

Optimiziran za fotografiranje

Običan model iPhonea 17 trebao bi imati veći ekran (6,3 inča), ProMotion i always-on ekran, dobit će bolju prednju kameru rezolucije 24MP.

Dijagonala ekrana Pro modela iPhonea 17 trebala bi biti ista kao i na modelima iz serije 16 - dakle, 6,3, odnosno 6,9 inča. Hardver će, naravno, biti bolji - čipset A19 Pro, imat će 12GB RAM-a, a velika očekivanja od ovih telefona imaju i ljubitelji mobilne fotografije. Naime, prema nekim glasinama, ova generacija iPhonea bit će optimizirana za korištenje fotoaparata, a što to konkretno znači, saznat ćemo večeras. Poboljšanja je i prednja kamera čija rezolucije sada iznosi 24 MP.

Analitičari očekuju kako će nova generacija iPhonea pokrenuti nove trendove na tržištu smartphonea - to se prvenstveno odnosi na jako tanke telefone poput modela Air. Samsung je već predstavio takav tanki telefon (Edge), a za očekivati je kako će slične modele predstaviti i drugi konkurenti na mobilnom tržištu.

Svi modeli će, naravno, imati podršku za Apple Intelligence.

Novi satovi i slušalice

Što se veličine i dizajna tiče, satovi iz serije Apple Series 11 trebali biti slični ili potpuno isti kao i prošla generacija. Od promjena koje se mogu očekivati spominju se manja poboljšanja poput bržeg čipseta koji bi trebao omogućiti bolje performanse i učinkovitost, zatim novi modem s podrškom za 5G.

Zato bi Apple Watch Ultra 3 trebao donijeti neka značajnija poboljšanja poput malo većeg ekrana (dok će kućište ostati isto, no imat će manje okvire oko njega) te također boljeg i bržeg čipa. Novi model očekujemo i za seriju SE koja će dobiti veće ekrane (1,6 i 1,8 inča), novi čip za bolje performanse i novi dizajn, a spominje se i mogućnost kućišta od aluminija.

Još jedna stvar?

Osim satova, spominju se i nove slušalice, iako bi se AirPods Pro 3 mogle pojaviti i sljedeće godine. Ono što očekujemo od novog modela je novi H3 čip s boljom kvalitetom zvuka i poboljšanim poništavanjem buke i senzorom za otkucaje srca tijekom vježbanja. Također, trebao bi imati manju kutiju za punjenje s kapacitivnim umjesto fizičkim tipkama.

Kao i uvijek kada su Appleove konferencije u pitanju, ljubitelji ove kompanije nadaju se “jednoj novoj stvari”, odnosno predstavljanju nekog neočekivanog uređaja. Dok neki potpuno novi uređaj ne treba očekivati, glasine kažu kako bi kompanija možda mogla predstaviti AirTag 2, novi Apple TV 4K, HomePod mini 2 ili novu generaciju Apple Visiona Pro. To su sve nagađanja, a što je Apple zaista pripremio za svoj najveći godišnji događaj saznat ćemo večeras. Predstavljanje novih uređaja pratite na Zimu.

Izvor: 9to5Mac