Jeste li spremni za "nebeski vatromet"? Ovo je sve što vam treba za hvatanje "zvijezda padalica"

Sredina ljeta već je tradicionalno rezervirana za suze sv. Lovre odnosno kišu meteora Perzeide. Ugodne tople noći, čisto nebo i malo strpljenja bit će dovoljno da uhvatite "zvijezdu padalicu" i uživate u spektakularnim prizorima.
Ove godine vrhunac kiše meteora Perzeida pada upravo na 12. i 13. kolovoza, a aktualna prognoza vremena za Hrvatsku garantira izvrsne uvjete za promatranje.
Kako uloviti Perzeide?
Pravila za promatranje Perzeida su veoma jednostavna, ali zahtijevaju malo planiranja.
- Prije svega, pripremite i ponesite sa sobom deku ili nekakvu prostirku na koju ćete moći leći, jer se Perzeidi najbolje promatraju iz ležećeg položaja.
- Potom ponesite nekakvu udobnu odjeću kako vam tijekom noći ne bi postalo hladno.
- Potražite u svojoj okolici prostor sa što manje svjetlosnog zagađenja, daleko od svjetla grada i po mogućnosti da vam je horizont u mraku.
- Planirajte doći barem pola sata ranije kako bi vam se oči priviknule na mrak (vrhunac meteorske kiše obično kreće poslije ponoć i traje do pred samo svitanje).
- Kad pronađete odgovarajuće mjesto, udobno se smjestite i fokusirajte na noćno nebo.
- Ako je ikako moguće, nemojte tijekom promatranja koristiti pametne telefone ili satove, jer svjetlost njihovih ekrana može utjecati na mogućnost vaših očiju da se prilagode promatranju u mraku.
Kako snimiti Perzeide?
Želite li ovjekovječiti "zvijezde padalice", to možete napraviti pomoću fotoaparata ili pametnog telefona.
U oba slučaja prvi je savjet jednak - pripremite postolje ili tronožac na koji ćete pričvrstiti svoj uređaj kako bi on bio što je moguće mirniji.
Potom, ovisno o tome što koristite za snimanje postoji nekoliko jednostavnih pravila.
- Stavite kameru na postolje i uperite ju u nebo, ali tako da otprilike dvije trećine područja koje snima otpada na nebo, a ostalo na okoliš u kojem se nalazite.
- Pobrinite se da vam ništa ne zaklanja pogled i ne odvlači fokus, poput drveta ili kuće.
- Postavite kameru na najveću osjetljivost i otvorite zatvarač do maksimuma, kako biste omogućili najveću količinu svjetlosti na senzoru.
- Postavite ekspoziciju na 30 sekundi kako biste uhvatili meteor i njegov rep u prolazu.
Želite li uhvatiti Perzeide svojim pametnim telefonom, bit će potrebno malo više vremena.
Prije svega, bit će vam potreban pametni telefon sa snažnom kamerom i PRO načinom snimanja.
- Potom u PRO postavkama pronađite Aperture ili otvor blende i odaberite najviše postavke kako biste omogućili ulaz što je moguće više svjetla.
- Sljedeća je postavka Exposure odnosno ekspozicija. Započnite s 30 sekundi i po potrebi mijenjajte ovisno o brzini i učestalosti meteora. Što je dulja ekspozicija, veća je šansa da ćete uhvatiti meteor i njegov rep.
- Potom odaberite ISO. Krenite s visokom razinom (800-6400) ali imajte na umu da će visoki ISO na fotografiji uhvatiti i puno "smetnji" pa prilagodite razinu vašem okolišu i uvjetima snimanja.
- Koristite tajmer ili daljinsko fotografiranje pomoću pametnog sata (ako postoji ta mogućnost) kako biste izbjegli dodirivanje telefona.
Imajte na umu da ćete morati napraviti i desetak fotografija kako biste pronašli najbolje postavke, ali i da biste tijekom noći trebali prilagođavati postavke ovisno o uvjetima na nebu.
Gdje točno usmjeriti pogled ili objektiv?
Želite li biti sigurni da gledate u pravom smjeru, možete se poslužiti nekom od brojnih aplikacija za pametne telefone.
Preporučujemo da krenete s aplikacijom MeteorActive (iOS) jer ona koristi znanstvene podatke kako bi predvidjela koliko biste meteora mogli vidjeti na nekom prostoru u određeno vrijeme.
Potom, za one koji žele imati najbolj efotografije, aplikacija PhotoPills (iOS i Android, oko 12 eura) pomoći će vam da odredite savršeno vrijeme i lokaciju kako biste uhvatili meteore.
Za one koji žele znati nešto više o zvijezdama, tu su aplikacije poput Stellarium Mobile (popularna aplikacija koja pokazuje noćno nebo u stvarnom vremenu, iOS i Android) i Star Walk (aplikacija za identifikaciju zvijezda, planeta i konstelacija, iOS i Android).