Najstariji i najveći krater na Mjesecu, bazen Aitken na južnom polu (SPA), možda je nastao na posve drukčiji način nego što se dosad vjerovalo, što dovodi u pitanje dosadašnje spoznaje o ranoj povijesti Mjeseca.

Bazen SPA formirao se prije oko 4,3 milijarde godina, nedugo nakon samog nastanka Mjeseca. Proteže se tisućama kilometara i doseže dubinu od 12 kilometara. Prethodni modeli sugerirali su da je taj krater nastao tako što je ogroman asteroid u Mjesec udario s juga, ostavljajući deblje slojeve ruševina duž sjevernog ruba kratera.

No Jeffrey Andrews-Hanna s američkog Sveučilišta Arizona i njegovi suradnici došli su do drugačijeg zaključka, koji predstavlja neočekivan zaokret u povijesti Zemljina prirodnog satelita. Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Nature.

Pratili smo obris bazena SPA na svaki mogući način. Koristili smo topografiju, gravitaciju, modele debljine kore. Isprobali smo različite načine kako pratiti bazen i bez obzira na to koji smo način koristili, uvijek je imao oblik koji se sužava prema jugu, rekao je Andrews-Hanna za New Scientist.

Njihova analiza pokazuje da se bazen prema jugu sužava u obliku suze, što upućuje na to da je asteroid vjerojatno stigao sa sjevera i pod kosim kutom. Usporedbe s kraterima na Marsu, poput Hellasa i Utopije, dodatno podupiru takav zaključak.

Takav bi udar promijenio raspored unutarnjih materijala Mjeseca i dao nove uvide u njegovo hlađenje iz oceana magme u prašnjavu kamenu pustinju.

To može reći više o unutrašnjosti Mjeseca, iz koje nemamo mnogo uzoraka. To je dodatna prednost, ističe za New Scientist Mahesh Anand sa Sveučilišta Open u Velikoj Britaniji, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Konačna potvrda, dodaje Anand, stići će tek kad uzorci iz samog bazena budu doneseni na Zemlju.