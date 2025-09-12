Ubojstvo poznatog desničarskog aktivista bliskog Trumpu Charlieja Kirka šokiralo je Ameriku te trenutačno traje velika potraga za njegovim ubojicom. FBI je do sada objavio videozapis i fotografije sa sigurnosnih kamera koje su prilično pikselizirane i mutne tako da nema jasnih i čistih slika potencijalnog ubojice.

Nakon što je FBI objavio njegove fotografije, korisnici društvenih mreža odlučili su “pomoći” u potrazi pa su putem AI alata poboljšali te slike koje su se onda proširile internetom, a među inim, objavljene su čak i na službenoj stranici na Facebooku ureda šerifa u okrugu Washington.

Slike nisu poboljšane, nego - izmijenjene

Mrežom su se proširile brojne fotografije napravljene različitim alatima, no one bi mogle više zakomplicirati potragu, nego pomoći u njoj. Naime, iako današnji AI alati mogu imati impresivne rezultate, u ovom slučaju čini se kako umjetna inteligencija nije poboljšala fotografije, već ih je - izmijenila.

Tako, ako se usporede originalne fotografija koje su promijenjene putem AI-a, u nekim slučajevima čini se kako je riječ o različitim osobama jer, ne samo da je tehnologija “ispeglala” lice, već ga je i prilično promijenila. Također, na nekim takvim slikama bjegunac ima sat na ruci i tenisice s drugom bojom vezica u odnosu na slike koje je objavila policija. Sve su to detalji koji mogu zavarati ljude i zbuniti ih pa bi zbog njih mogli prijaviti krivu osobu policiji, odnosno možda neće prepoznati pravg bjegunca jer će im u glavi biti AI slika na kojoj je njegovo lice promijenjeno.

AI izmišlja detalje

Takvu jednu fotografiju za koju je napisano da je “mnogo jasnija” objavio je, dakle, i ureda šerifa u okrugu Washington na svom profilu na Fejsu, a zanimljivo je kako je, kada su shvatili kako je riječ o slici koja je promijenjena, nisu odmah uklonili sa stranice. Tu lažnu fotografiju dalje su proslijedile tisuće korisnika, a mrežom su se proširile i brojne druge takve fotografije koje ne prikazuju pravo lice osobe od interesa.

Jim Bueermann, bivši šef policijske postaje u Redlandsu i stručnjak za AI objasnio je za Fox News kako se ovakvim objavama i širenjem u biti lažnih informacija ometa kriminalistička istraga. Zbog toga bi FBI mogao dobiti brojne lažne prijave i trošiti resurse na krive tragove. Objasnio je kako AI ne može jednostavno ispeglati mutne slike, već ona generira slike i izmišlja detalje i upravo je to najveći problem: Ljudi koji misle da pomažu trebali bi to prestati raditi jer rade upravo suprotno.

Izvor: Fox

