Matematikom do zdravijeg srca: Ova jednostavna jednadžba može otkriti potencijalne probleme

Vjerojatno nikad ne biste pomislili da vam malo matematike može otkriti koliko je vaše srce zdravo i postoje li potencijalni problemi. No, studija objavljena u časopisu Journal of the American Heart Association sugerira da bi upravo to mogao biti prvi korak u smanjenju broja bolesti krvožilnog sustava.

Prema studiji koju su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Northwestern, tajna se skriva u podacima koje nam mogu dati bilo koji pametni sat ili fitness narukvica. Dovoljno je podijeliti dnevni prosjek otkucaja srca sa dnevnim prosjekom napravljenih koraka.

Vršni broj otkucaja srca i trajanje fizičke aktivnosti ostaju ključni preditori krvožilnih bolesti. No, dugotrajno prikupljanje podataka, kakvo rade nosivi uređaji, predstavlja vrijednu priliku za prepoznavanje novih čimbenika povezanih s tim bolestima, istaknuli su istraživači.

Nakon analize takvih podataka, istraživči su otkrili da je povišeni dnevni broj otkucaja srca po koraku povezan s pojavom dijabetesa tipa 2, hipertenzijom, zatajenjem srca i koronarnom aterosklerozom. Radi se o rezultatima koji variraju od 1,44 do 2,03.

To je mjera neučinkovitosti, pojasnila je glavna autorica studije, Zhanlin Chen. Dovoljno je malo računati i vidi se koliko ti je srce dobro ili loše.

Iako to nije precizna metoda, može pomoći u ranom otkrivanju problema sa srcem, a s obzirom na to da se svako toliko pojavi neka nova dodatna tehnologija u nosivim uređajima, oni bi u budućnosti mogli biti ključni u otkrivanju i prevenciji problema povezanih sa srcem i prije nego što oni postanu ozbiljni.