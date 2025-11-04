Jedna bezazlena šala koju su objavili na službenom profilu WhatsAppa na društvenoj mreži X uzrokovala je prilične probleme za ovu platformu. Naime, u toj su objavi poručili osobama koje završavaju poruke s “lol”: Vidimo vas. Poštujemo vas.

Iako je svima jasno kako je riječ o šali, ova se objava vrtoglavom brzinom proširila mrežom, a neki su ovo “vidimo vas” komentirali kao dokaz da WhatsApp u biti ipak ima pristup porukama korisnika i može ih čitati.

Ubrzo nakon toga ulje na vatru dolio je i Elon Musk. Vlasnik X-a koji priprema konkurenta WhatsAppu X Chat u podcastu Joea Rogana rekao je kako WhatsApp zna dovoljno o tome o čemu se korisnici dopisuju kako bi im prikazao oglase. Prema Musku, WhatsApp te podatke ima na temelju tzv. “oglasnih kukica” koji se obično povezuju s metapodacima (npr. podaci o tome tko s kim komunicira, koliko često i kada, kao i dodatne podatke iz korisničkih profila i drugih izvora”) te smatra da bi se isti taj mehanizam mogao koristiti i za pristup stvarnim porukama.

To je ogromna sigurnosna ranjivost, upozorio je.

Iz WhatsAppa demantiraju Muska

Na takve je optužbe odmah dobio odgovor iz WhatsAppa: Nije istina, vaše osobne poruke su end-to-end šifrirane, ne možemo ih vidjeti i ne koristimo ih za oglase.

not true, your personal messages are end-to-end encrypted, we can’t see them, and we don’t use them for ads — WhatsApp (@WhatsApp) October 31, 2025

Osim Muska, WhatsApp se našao i na udaru predsjednice Signala Meredith Whittaker, kojoj ovo nije prvi put da kritizira Zuckerbergovu platformu. Komentirajući ono “vidimo vas” iz spomenute objave na platformi X, rekla je da pri tome misle da vide vaše metapodatke. Za razliku od WhatsAppa, oni u Signalu “ne vide ništa”.

Na Forbesu komentiraju kako je, što se sadržaja tiče, činjenica kako je on na WhatsAppu potpuno šifriran i nikada nije zabilježen slučaj ili je dokazano da je ova kompanija mogla pročitati tuđe poruke. No isto tako napominju da je WA Metina platforma, a ta tvrtka svakako za tko ste te upotrebljava metapodatke o načinu na koji koristite te platforme i te informacije dijeli s Metom kako bi se mogli koristiti za prikazivanje relevantnih oglasa.