Budimo iskreni, gotovo svi u nekom trenutku provedemo sate skrolajući po društvenim mrežama i pregledavajući različita videa. Neke lajkamo, neke podijelimo s prijateljima, a neke jednostavno pogledamo i zaboravimo. No, sigurno vam se dogodilo da se pogledali neki zanimljiv video na Instagramu i slučajno kliknuli dalje, a da video niste spremili iako ste ga htjeli podijeliti s prijateljima.

Pronaći taj video ponovno bio je prilično zahtjevan pothvat. Ali ne više.

Izvršni direktor Instagrama, Adam Mosseri, na Instagramu je objavio detalje o novoj značajci koja dolazi na Instagram, a odnosi se na Reelse.

Mosseri je u videu detaljno objasnio kako će korisnici sad imati priliku pregledati povijest Reelsova koje su gledali.

Dovoljno je otići u postavke svog računa na Instagramu i tamo pronaći značajku "Vaša aktivnost" te "Povijest gledanja" gdje ćete moći pronaći popis svih videa koji su vam prikazani (čak i ako ih niste gledali u potpunosti).

Dodaje i kako će korisnici moći filtrirati popis videa u "Povijesti gledanja" kako bi lakše i brže pronašli video koji traže. Moći će pregledavati od najnovijeg do najstarijeg, po datumima, ali i na temelju toga tko je objavio video.

Na kraju Mosseri dodaje "dolazi još toga" pa se možemo nadati da će i buduće promjene biti u korist korisnika.