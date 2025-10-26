Budimo iskreni, gotovo svi u nekom trenutku provedemo sate skrolajući po društvenim mrežama i pregledavajući različita videa. Neke lajkamo, neke podijelimo s prijateljima, a neke jednostavno pogledamo i zaboravimo. No, sigurno vam se dogodilo da se pogledali neki zanimljiv video na Instagramu i slučajno kliknuli dalje, a da video niste spremili iako ste ga htjeli podijeliti s prijateljima.tri vijesti o kojima se priča Vođen umjetnom inteligencijom Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati Grizu u trenu Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji Znanstvenici upozoravaju Scenarij koji je neizbježan: Ova karta otkriva tko će prvi nestati pod morem koje nezaustavljivo raste
Pronaći taj video ponovno bio je prilično zahtjevan pothvat. Ali ne više.
Izvršni direktor Instagrama, Adam Mosseri, na Instagramu je objavio detalje o novoj značajci koja dolazi na Instagram, a odnosi se na Reelse.
Mosseri je u videu detaljno objasnio kako će korisnici sad imati priliku pregledati povijest Reelsova koje su gledali.
Dovoljno je otići u postavke svog računa na Instagramu i tamo pronaći značajku "Vaša aktivnost" te "Povijest gledanja" gdje ćete moći pronaći popis svih videa koji su vam prikazani (čak i ako ih niste gledali u potpunosti).
Dodaje i kako će korisnici moći filtrirati popis videa u "Povijesti gledanja" kako bi lakše i brže pronašli video koji traže. Moći će pregledavati od najnovijeg do najstarijeg, po datumima, ali i na temelju toga tko je objavio video.
Na kraju Mosseri dodaje "dolazi još toga" pa se možemo nadati da će i buduće promjene biti u korist korisnika.