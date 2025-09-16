Države i regulatori na brojnim tržištima pokušavaju pronaći način s kojim bi ublažili negativan utjecaj društvenih mreža na djecu i mlade. Neki su se, poput Australije, odlučili na radikalne metode i zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, dok u New Yorku razmišljaju o blažim mjerama koje bi, nadaju se, ipak trebale imati pozitivan učinak na maloljetnike.

Glavna državna odvjetnica ove savezne države Letitia James podržala je nova pravila koja, među inim, uključuju i potvrdu starosti korisnika. Prijedlog zakona nazvan SAFE for Kids donesen je još prošle godine, a u njegovom fokusu je sprječavanje da algoritmi odlučuju o sadržaju koji će se prikazivati maloljetnicima. Takav sadržaj, kako su pokazala brojna istraživanja, ne samo da je štetan za maloljetnike, već može izazvati i ovisnost, odnosno oni mogu beskrajno skrolati samo kako bi vidjeli neki novi zanimljivi video ili fotografiju.

Samo sadržaj s poznatih profila

Umjesto da algoritam odlučuje što će maloljetnici gledati, njima bi se prikazivao samo sadržaj s profila koje zaista prate na društvenim mrežama.

Pored toga, dio ograničenja ovog zakona odnosi se i na obavijesti, odnosno vrijeme dobivanja obavijesti. Naime, između ponoći i šest ujutro, društvene mreže ne bi smjele mladima slati obavijesti, već bi to vrijeme trebalo biti rezervirano za odmor i spavanje.

Naravno, takve je stvari lakše reći nego napraviti te se postavlja pitanje načina potvrde starosti, odnosno kako će korisnici društvenih mreža potvrditi da su stariji od 18 godina. Iz ureda Letitie James kažu da će se koristiti postojeće metode, dok god one pokazuju da su učinkovite i da se njima mogu zaštititi podaci korisnika. Takve metode mogu uključivati upload fotografije ili potvrdu korisničkog maila ili telefonskog broja.

Roditeljski pristanak

Treba naglasiti kako sa stupanjem ovog zakona na snagu mladi ne bi apsolutno izgubili pristup algoritamskom prikazu sadržaja na TikToku, Instagramu i drugim mrežama jer im u tome mogu pomoći njihovi roditeljii. Naime, oni tim kompanijama mogu dati dopuštenje da njihovo dijete ima pristup takvom sadržaju te da dobivaju obavijesti i tijekom noći.

Ovaj zakon ima svoje podržavatelje, ali i velike kritičare. Oni koji mu daju palac gore vjeruju kako će se time smanjiti ovisnost djece o ekranima, ali i brojni problemi poput anksioznosti i depresije povezani s ovisnošću o telefonima i društvenim mrežama. S druge strane, sa zakonom nisu zadovoljni oni koji smatraju da se s tehnologijama provjere godina krši privatnost, kao i ugrožava sloboda govora.

No bez obzira na kritike, sve je veći pritisak na društvene mreže, a u posljednje vrijeme i AI kompanije od kojih se traži da zaštite maloljetnike na koje izloženost njihovim platformama negativno djeluje.

Izvor: ABC News