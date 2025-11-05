Ako razmišljate o kupovini nekog jeftinijeg telefona, tableta ili prijenosnika u vaš se budžet sigurno neće uklopiti Appleovi uređaji. Kako bi se ipak približili većem broju korisnika, kompanija je ipak s vremenom predstavila cjenovno povoljnije (ne i jeftine) modele satova i telefona iz serije SE (odnosno posljednji jeftiniji iPhone dostupan je kao iPhone 16e), a sada imaju slične planove i na tržištu prijenosnih računala.

O jeftinijem MacBooku bilo je već govora sredinom ove godine, a ovog tjedna pojavile su se nove informacije prema kojima bi se ovaj uređaj u prodaji mogao pojaviti već tijekom prve polovice sljedeće godine. Prema istim informacijama, Apple i dobavljači komponenata već su počeli s internim testiranjem uređaja tako da je dan predstavljanja sve bliži.

Napad na jeftinije PC-je i Chromebookove

S ovim modelom MacBooka Apple namjerava napasti segment tržišta na kojem su popularni Googleovi uređaji Chromebook, kao i jeftinija računala koje pokreću Windowsi. U prvom redu, takav bi MacBook trebao biti namijenjen studentima i poslovnjacima te korisnicima kojima će takvo računalo koristiti za nezahtjevne operacije poput surfanja mrežom, komunikacije, društvenih mreža, rada na dokumentima i slično. Dakle, ne treba očekivati snažan hardver i vrhunsku grafiku, već hardver koji će biti dovoljno dobar i pouzdan za prosječnog nezahtjevnog korisnika.

Zanimljivo je da, prema istom izvještaju, Apple s ovim prijenosnikom želi privući i dio potencijalnih kupaca iPada koji ipak preferiraju tradicionalne prijenosnike.

Najjeftiniji Mac tako neće raditi na Appleovim čipovima iz serije M koji pokreću posljednje generacije računala i najjače tablete, već čipove iz serije A koji se ugrađuju u Appleove telefone. Posljednja generacija tih čipova trebala bi biti snažnija od čipova iz serije M1, što znači da zaista ne treba očekivati nikakve probleme s performansama laptopa. Što se ekrana tiče, on bi trebao imati manju dijagonalu u odnosu na 13,6 inča MacBooka Air, a imat će i novi dizajn s LCD ekranom lošije kvalitete.

A cijena?

Najvažnija stvar vezana uz ovo računalo ipak će biti njegova cijena. Spominje se cifra koja će biti značajno ispod tisuću dolara, no konkretna brojka ipak nije poznata. Sve što trenutačno imamo su medijska nagađanja u kojima se spominje cijena od 700 dolara, iako se ne treba iznenaditi ako ta cifra bude veća.

Treba podsjetiti kako je Microsoft nedavno prekinuo podršku za Windowse 10 (iako postoji mogućnost da se ta podrška dodatno produži), što znači da bi mnogi korisnici ovih računala mogli potražiti nove uređaje, a možda se neki od njih odluče upravo za jeftinije Macove koji bi se trebali pojaviti sljedeće godine.

Izvor: Engadget