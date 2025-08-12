Ogorčeni susjedi: Zuckerberg im je okupirao kvart, a nevjerojatno je što je postavio u dvorištu kuće

Jedna od stvari od kojih se strahuje prilikom kupovine novog stana ili kuće jesu - susjedi, odnosno kakvi će ljudi živjeti u okruženju mjesta koje nazivate svojim domom. Važno je uspostaviti dobrosusjedske odnose i nadati se kako u vašoj blizini neće biti osoba s kojima ćete ulaziti u sukobe.

Mark Zuckerberg, čini se, pronašao je zanimljivo rješenje s kojim sebi želi osigurati ugodnu okolinu, iako je to njegovo rješenje naišlo na velike i brojne kritike ostalih stanara. On se još 2011. godine doselio u Crescent Park u Palo Altu, a nakon kupovine prve kuće do danas je kupio još čak 11 obližnjih imanja i kuća za koje je platio 110 milijuna dolara. S obzirom na to da mu jedna kuća u kojoj živi sa svojom ženom Priscillom Chan i tri kćerke nije bila dovoljna, on je povezao pet kuća i imanja koje je kupio u glavnu rezidenciju obitelji Zuckerberg.

Kip supruge u dvorištu

Kako se to može očekivati od čovjeka s nevjerojatnim bogatstvom (više od 260 milijardi dolara), njegovo imanje uključuje gostinjske kuće, teren za pickleball, bazen itd. Ispod kuće nalazi se veliki podrumski prostor kojeg susjedi nazivaju - bunkerom, a prošle godine šokirao je javnost objavom fotografije kipa koji je postavio u dvorište. Riječ je o srebrnom kipu njegove supruge koji je viši od 2 metra, a kao razlog njegova postavljanja pozvao se na tradiciju starog Rima gdje su, pogotovo u bogatim i plemićkim slojevima društva, muškarci izrađivali kipove svojih žena.

Zanimljivo, u jednom od ostalih imanja nalazi se i privatna škola u kojoj je, prema medijskih natpisima, prošle godine radilo šest osoba, uključujući četiri učitelja - iako je tako nešto po zakonu zabranjeno.

Milijarderi diljem svijeta navikli su na stvaranje vlastitih pravila - Zuckerberg i Chan nisu jedinstveni po tome, osim što su naši susjedi, komentirao je novinarima stanovnik “Zuckerbergova kvarta” Michael Kieschnick.

Radovi, buka i nadzor

Objasnio je i u čemu je problem, a o istom problemu novinarima su govorili i drugi susjedi, no nisu htjeli javno istupati zbog straha od osvete. Prema njima, posljednjih osam godina života Crescent Parku obilježili su konstantni građevinski radovi i svim problemi koji idu s tim - buka, blokirane ceste, razasuti ostaci građevinskog materijala pa čak i slomljeni retrovizori automobila zbog opreme. Također, povećan je i broj nadzornih kamera po kvartu, kao i zaštitara koji vrijeme provode u automobilima.

Zbog svega navedenog Kieschnick se žestoko okomio na obitelj Zuckerberg: Niti jedan kvart ne želi biti okupiran. Ali oni su upravo to napravili. Okupirali su naš kvart.

Osim na poznatog milijardera, susjedi su ljuti i na gradske vlasti koje su prvo Zuckerbergu zabranile stvaranje velike rezidencije, da bi s godinama popustili i omogućili mu sve spomenute radove i preinake kvarta kojeg je, čini se, uredio po svom ukusu.

Izvor: People