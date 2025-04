Ova drevna biljka osvojila je društvene mreže zbog obećanja o njezinim zdravstvenim svojstvima, no stručnjak daje važno upozorenje

Od drevnih ajurvedskih korijena do modernih wellness-trendova, biljka ašvaganda uzdiže se kao potencijalni prirodni lijek, no znanstveni dokazi za to ipak nedostaju, upozorava britanski stručnjak.

Branimir Vorša | 28.04.2025. / 10:00