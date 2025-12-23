Onečišćenje zraka često započinje nanositi štetu našem organizmu neprimjetno, na razini pojedinih stanica, mnogo prije nego što se pojave prvi simptomi narušenog zdravlja. Novo istraživanje upućuju na to da bi jedan svima poznat vitamin mogao ublažiti dio te štete.

Fine lebdeće čestice koje onečišćuju zrak (PM2.5) nastaju zbog prometnih gužvi, šumskih požara i pješčanih oluja. Te mikroskopske čestice prodiru duboko u čovjekova pluća te se povezuju s astmom, rakom pluća i drugim respiratornim bolestima, čak i pri relativno niskim razinama izloženosti.

Znanstvenici predvođeni timom s australskog Sveučilišta tehnologije u Sydneyju istraživali su može li vitamin C smanjiti oštećenja povezana s česticama PM2.5. U pokusima su muške miševe i laboratorijski uzgojena ljudska plućna tkiva izložili pažljivo kontroliranim razinama onečišćenja, što im je omogućilo precizno praćenje staničnih učinaka.

Djelovanje vitamin C

Istraživanje je pokazalo da vitamin C ograničava gubitak mitohondrija (dijelova stanice u kojima se stvara energija nužna za njezino pravilno funkcioniranje i preživljavanje), smanjuje upalne reakcije i sprječava oštećenja uzrokovana oksidacijskim stresom, koji nastaje djelovanjem nestabilnih reaktivnih molekula koje završe u plućima. Ti se učinci podudaraju s već poznatom ulogom vitamina C kao antioksidansa.

Dodaci antioksidativnog vitamina C pokazali su se učinkovitima u ublažavanju štetnih učinaka izloženosti niskim razinama PM2.5, što bi se moglo preporučiti osobama s povećanim rizikom, pišu autori istraživanja koje je objavljeno u časopisu Environment International.

Ovo istraživanje upućuje na to da bi uzimanje najveće dopuštene doze vitamina C za pojedinca moglo imati zaštitni učinak. No nužno je razgovarati s liječnikom opće prakse kako bi se osiguralo uzimanje odgovarajućeg dodatka u pravilnim količinama i izbjeglo nenamjerno predoziranje nekom drugom tvari koja se nalazi u dodacima prehrani bez recepta, kaže Brian Oliver sa Sveučilišta tehnologije u Sydneyju u priopćenju objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Prvi put nudimo nadu u jeftin preventivni pristup globalnom problemu koji pogađa stotine milijuna ljudi. Sada znamo da ne postoji sigurna razina onečišćenja zraka, koje uzrokuje upalu u plućima i dovodi do niza respiratornih bolesti i kroničnih oboljenja, osobito u slučaju šumskih požara, zaključuje Oliver.