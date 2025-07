Ovaj vitamin mogao bi biti ključ za mladenačku kožu

Može li mikronutrijent iz vaše voćne zdjele biti ključ čvršće i deblje kože? Novo istraživanje iz Japana sugerira da bi vitamin C, koji se uobičajeno nalazi u agrumima, bobičastom voću i lisnatom povrću, mogao ponuditi molekularni put za usporavanje jednog od najvidljivijih znakova starenja - stanjivanja kože.

Reaktivacija gena putem vitamina C

U studiji koju je vodio Yasunori Sato sa Sveučilišta Hokuriku, a koja je objavljena u časopisu Journal of Investigative Dermatology, znanstvenici su otkrili da vitamin C povećava debljinu epidermisa u laboratorijski uzgojenim modelima ljudske kože. Taj rast potaknut je specifičnim procesom: demetilacijom DNK, koja reaktivira gene odgovorne za proliferaciju stanica.

Vitamin C čini se da utječe na strukturu i funkciju epidermisa, osobito kontroliranjem rasta epidermalnih stanica, rekao je Akihito Ishigami s Tokijskog metropolitanskog instituta za gerijatriju i gerontologiju i jedan od koautora navedenog istraživanja.

Testiranje reakcije stanica kože u laboratorijskim modelima

Autori studije su uzgajali keratinocite, odnosno stanice koje čine većinu ljudskog epidermisa, u laboratorijskim zdjelicama. Hranjiva otopina ispod tih uzgojenih stanica oponašala je krvotok, dok je gornja površina bila izložena zraku. U nekim uzorcima dodan je vitamin C u koncentracijama koje odgovaraju onima koje se normalno nalaze u ljudskoj koži putem krvotoka, dok su drugi uzorci ostavljeni bez vitamina kao kontrolna skupina.

Nakon 7 dana, skupina s vitaminom C pokazala je deblji živi sloj epidermisa u usporedbi s kontrolnim uzorcima, iako je najgornji sloj epidermisa, stratum corneum (mrtve i spljoštene stanice), ostao nepromijenjen. Do 14. dana, živi sloj epidermisa dodatno se zadebljao, dok se stratum corneum stanjivao, što ukazuje na ubrzanu obnovu stanica.

Molekularni dokazi, mehanizam djelovanja i moguće primjene

Sekvenciranje RNK i DNK pokazalo je da vitamin C pojačava izražaj 12 gena povezanih s proliferacijom stanica, neki i do 75 puta. To je povezano s podrškom enzimima ovisnima o željezu koji provode demetilaciju DNK. Kada su ti enzimi bili kemijski blokirani, učinak je nestao.

Otkrili smo da vitamin C pomaže zadebljanju kože poticanjem proliferacije keratinocita putem demetilacije DNK, što ga čini obećavajućim tretmanom za stanjenu kožu, osobito kod starijih osoba objasnio je Ishigami.

Navedeno otkriće pruža znanstvenu osnovu za razvoj dermatoloških terapija s vitaminom C. Budući da je stanjivanje epidermisa obilježje starije ili ultraljubičastim zračenjem oštećene kože, rezultati istraživanja bi mogli dovesti do neinvazivnih tretmana u budućnosti.

Izvor: Science Alert