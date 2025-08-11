Poplave u Teksasu otkrile pravo iznenađenje staro 115 milijuna godina

Ekstremne vremenske pojave poput suše ili poplave, mogu uzrokovati velike štete, ali isto tako i otkriti davno zaboravljene (i skrivene) tajne.

Jednu takvu tajnu otkrile su poplave u okrugu Travis u Teksasu. Naime, nakon što su velike poplave odnijele slojeve sedimenta i grmlja, na milijunima godina starom kamenju pronađeni su otisci stopala dinosaura.

Kako javljaju američki mediji, stručnjaci koji su pregledali otiske procjenjuju da su stari oko 115 milijuna godina. Pronađeno je najmanje 15 pojedinačnih otisaka stopala, dugih između 45 i 50 centimetara.

Paleontolog sa Sveučilišta Teksas, Matthew Brown pojasnio je kako su tragove ostavili dinosauri mesojedi, slični akrokantosauru, dvonožnom mesožderu dugom otprilike 10 metara. Drugi set otisaka koji je pronađen nešto dalje mogao bi pripadati velikom biljojednom sauropodnom dinosauru Paluxysaurusu. Inače upravo je taj dinosaur "službeni državni dinosaur Teksasa".

Paleontolozi sa Sveučilišta Teksas pregledavaju područje kako bi analizirali otiske i razradili plan kako ih zaštititi.

Uskoro ćemo se vratiti na nalazište kako bismo temeljitije dokumentirali tragove na kartama i 3D snimkama, rekao je za ABC News Brown. Dodao je kako se nadaju utvrditi radi li se o više dinosaura koji su se kretali kao skupina ili o pojedincima koji su područje prelazili samostalno.

Inače, kako ističe Brown na kraju, pronalazak otisaka dinosaura u Teksasu nije ništa novo.

Često ljudi ne shvaćaju da ih je moguće pronaći u vlastitom dvorištu, rekao je.