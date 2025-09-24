Krajem kolovoza Jaguar Land Rover (JLR) našao se na udaru nepoznatih hakera, a napad je bio toliko jak i učinkovit da je utjecao i na proizvodnju njihovih automobila. Prošlo je više od 3 tjedna, a situacija se još nije normalizirala te u ovoj kompaniji vjeruju da će proizvodnja ponovno krenuti prvog dana listopada.

Posljedice nije osjetio samo JLR, već i dobavljači komponenata ove tvrtke, a prilikom posjete jednom od dobavljača (Webastu), britanski ministar industrije Chris McDonald rekao je kako se ne smije podcijeniti ozbiljnost tog napada. Smatra kako to treba biti poziv na buđenje britanskoj industriji jer je riječ o ozbiljnom napadu na perjanicu britanskog gospodarstva.

Nakon napada, iz ove su tvrtke objavili kako se hakeri nisu dokopali osobnih podataka korisnika, no poremećene su maloprodajne i proizvodne aktivnosti.

Potrebno je podignuti razinu zaštite

McDonald je uvjeren kako će Jaguar Land Rover prebroditi sve probleme jer je riječ o velikoj kompaniji koja svaki dan ostvaruje veliki napredak, a na temelju njihova negativnog iskustva poslao je poruku svim kompanijama koje je pozvao da podignu sigurnosnu zaštitu na najveću razinu.

Iako službeno nije objavljeno tko stoji iza napada, on se povezuje s grupom Scattered Spider, koja navodno surađuje s drugim hakerskim grupama poput Lapsus$a. Prema nekim informacijama, u napadu je iskorištena ranjivost u softveru koji se koristi u Jaguar Land Roveru, a s obzirom na to da proizvodnja stoji cijeli mjesec dana, jasno je kako je riječ o napadu s velikim posljedicama.

Situacija za kompaniju i dobavljače tako je dramatična da su parlamentarni zastupnici Zapadnog Midlandsa i Merseysidea, gdje se nalaze JLR-ove tvornice, pozvali ministra gospodarstva da razmotri kredite i potporu kakvu je država davala i tijekom krize s koronavirusom kako bi podržali tvrtke u lancu opskrbe koje zapošljavaju čak oko 200 tisuća ljudi.

Podsjetimo, hakeri su bili aktivni i prije nekoliko dana kada su, napadom na automatske sustave za prijavu putnika, izazvali probleme u nekoliko velikih europskih zračnih luka.

