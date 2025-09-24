Ime Marc Tarpenning većini ljudi neće puno značiti, no riječ je o osobi koja je prije više od dvadeset godina bila suosnivač jedne od danas najvrjednijih kompanija na svijetu - Tesle. Ovu automobilsku kompaniju gotovo svi poistovjećuju s njenim izvršnim direktorom i dugogodišnjim zaštitnim licem Elonom Muskom, no za njeno osnivanje zaslužni su spomenuti Tarpenning te Martin Eberhard.

U međuvremenu Marc Tarpenning je napustio svoju poziciju u Tesli te i dalje ima dionice kompanije, no osim povremenih razgovora s Muskom, čini se kako je danas to njegova jedina poveznica s tvrtkom koju je osnovao. No zato mu je za oko zapela jedna druga kompanija koja proizvodi električna vozila te je nedavno investirao u TELO Trucks.

MT1 nije konkurent Cybertrucku

Iako ova tvrtka razvija električne pickupove, oni se nikako ne mogu usporediti s Teslinim Cybertruckom, niti ciljaju na isto tržište. Naime, njihov prvi pickup koji je za sada predstavljen ako prototip TELIO Trucks MT1, slične je veličine kao i - Mini. Usprkos malim dimenzijama, riječ je o vozilu za 5 osoba, s pogonom na sva 4 kotača i dosegom od nešto više od 560 km. Stražnji dio pickupa, odnosno tzv. krevet dug je 152 cm, a putem posebne srednje preklopne pregrade, može se produžiti na skoro 2 i pol metra.

Vozilo izgleda i zvuči zanimljivo, ali nije baš jeftino te njegova početna cijena iznosi 41 tisuću dolara, iako je jasno kako će se, uz subvencije, moći nabaviti po manjoj cijeni.

TELIO Trucks ranije je prikupio samo 8 milijuna dolara investicija, a usprkos tome, uspjeli su napraviti dva pretproizvodnja prototipa. Njihova je vizija malog električnog pickupa privukla internes i drugih investitora pa su tako sada objavili novo ulaganje od 20 milijuna dolara koje predvode Yves Behar, dizajner i suosnivač TELO-a te - Marc Tarpenning.

Sljedeća velika transportna kompanija

Tom je prilikom suosnivač Tesle naglasio kako TELO ima viziju, proizvod, učinkovitost kapitala i strategiju proizvodnje da postanu sljedeća velika transportna kompanija, dok je Behar naglasio kako MT1 dokazuje da inovacija može donijeti pametni dizajn, bolju praktičnost i sposobnosti bez kompromisa.

Inače, TELO već ima više od 12 tisuća narudžbi za svoj električni pickup, no nije poznato kada bi se MT1 mogao pojaviti u prodaji jer su ispred kompanije još brojni izazovi koje prvo trebaju savladati kako bi prototip dogurao do proizvodne verzije.

Izvor: Electrek