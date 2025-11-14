Na bojištu s najviše dronova u povijesti i Rusija je sad uvela reorganizaciju koja mijenja način na koji njezine oružane snage proizvode, raspoređuju i usavršavaju besposadne sustave. Ta promjena rezultirala je formiranjem ruskih Snaga besposadnih sustava (SBS), nove grane ruske vojske koja centralizira taktike, testiranja i operacije za zračne, kopnene i površinske vojne dronove. Ukrajinski dužnosnici su potvrdili formiranje tog novog ogranka ruske vojske, a jedan ga je i nazvao novom prijetnjom, prenosi portal The War Zone (TWZ).

Vodstvo SBS-a tvrdi da ta nova grana formalizira strukturu koja je već djelomično postojala. Već smo formirali ustrojene pukovnije, bataljune i druge jedinice, rekao je pukovnik Sergej Ishtuganov za ruski portal KP.Ru. Dodao je da koordinirano planiranje, standardizirani postupci i proširenje novačenja operatera, inženjera i tehničara definiraju tu novu rusku vojnu granu.

Ishtuganov je naveo rane uspjehe, ističući i Pokrovsk, gdje je tvrdio da su dronovi promijenili omjer snaga. Jeste li primijetili na što se neprijatelj najviše žali kad je opkoljen u aglomeraciji Pokrovsk-Mirnograd? Upravo tako, dronovi, rekao je. Tvrdio je da je Rusija postupno zasićivala ukrajinske jedinice raznim tipovima dronova i učinkovito ih "istisnula" iz Oružanih snaga Ukrajine.

1780/ The Russian Ministry of Defense showcased the emblem of the unmanned systems troops.



"The emblem features a crossed arrow and sword, with a microchip bearing a star and wings in the center."



/t.me/warhistoryalconafter/248544 pic.twitter.com/l5WFY2nFK7 — Huligan (@Ghost132607472) November 12, 2025

Osim borbene primjene, SBS surađuje s proizvođačima na testiranju dronova i sustava elektroničkog ratovanja. Prilagodba je pritom ključna.

Ako je potrebno, mijenjamo ove ili druge proizvode… Neprijatelj se igra s frekvencijama, a mi rekonfiguriramo naše sustave elektroničkog ratovanja, objasnio je Ishtuganov.

Rusija sve više koristi kineske komponente, dok domaći planovi ciljaju proizvodnju 6000 dronova tipa Geran mjesečno i 2 milijuna dronova FPV dronova godišnje. Odabir osoblja je pritom vrlo važan, tvrdi Ishtuganov. Biraju se najbolji pripadnici službe, uzimajući u obzir njihova borbena postignuća, rekao je Ishtuganov.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je naredio osnivanje te nove vojne grane u prosincu 2024. godine, odgovarajući na zabrinutosti oko nepravilne uporabe operatera i neujednačenih zaliha. Proruski Telegram kanal "Vojnih snaga ZAPAD" upozorio je na jedan drugi problem, prenosi TWZ.

Operateri dronova ne bi smjeli biti poslani kao napadačke trupe, kao što to neki zapovjednici čine, napominju, dodajući da nestašice, posebno noćnih dronova i velikih kvadkoptera ‘Baba Jaga’, ograničavaju sposobnosti ruskih snaga.

Rusija je svoju verziju SBS-a razvila slijedeći primjer ukrajinskog modela. Moramo se stalno usavršavati kako bismo zadržali tehnološku nadmoć, napisao je pak u objavi na vlastitom Telegram kanalu glavni zapovjednik general ukrajinske vojske Oleksandr Sirski.

Voditelj Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija Andrij Kovalenko na svojem je Telegram kanalu pak upozorio da je navedeni potez s ruske strane nova prijetnja. Kopirali su naša uspješna rješenja… To je, naravno, prijetnja, poručio je.