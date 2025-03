Samsung napada potpuno novo tržište: Stiže Galaxy XR

Tijekom siječanjske konferencije na kojoj je Samsung predstavio nove telefone iz serije Galaxy, iz južnokorejske tvrtke najavili su planove za VR uređaj te pametne naočale. Tada nismo saznali detalje o samim uređajima, kao i kada bi trebali biti službeno predstavljeni, a zahvaljujući novim glasinama koje su se ovog tjedna proširile internetom, otprilike znamo što možemo očekivati.

Ono što i dalje ne znamo jest točan datum kada će ih Samsung predstaviti. Dok neki mediji spominju ovu godinu, to bi se moglo i odužiti jer čini se kako dizajn i specifikacije tih uređaja još nisu finalizirani.

Samsung razvija svoje pametne naočale pod kodnim imenom “Hean”, s ciljem da konkuriraju modelima koje je Meta već predstavila u suradnji s Ray-Banom. Očekuje se da će njihov dizajn ostati vjeran klasičnom izgledu sunčanih naočala – elegantne, tanke i lagane, što će korisnicima omogućiti diskretnu upotrebu bez privlačenja previše pažnje prolaznika.

Iako će izgledati kao klasične naočale, itekako je zanimljivo ono što je ugrađeno u njih. Tako se spominje da bi trebale imati Snapdragon XR2 Plus Gen 2 čip, 155mAh bateriju te kameru rezolucije 12MP, uz opcije snimanja fotografija i videa, reprodukciju glazbe, dijeljenja putem društvenih mreža te, naravno, glasovnih poziva.

Puno veće planove Samsung ima s VR uređajem koji bi na tržištu trebao konkurirati Appleovom Visionu Pro. Takav uređaj, koji se razvija pod kodnim imenom Project Moohan, a kada se pojavi na tržištu trebao bi se prodavati kao Galaxy XR. Imat će opcije prepoznavanja govora, praćenja pogleda te pokreta rukama, a kao i pametne naočale, radit će na Googleovom operativnom sustavu za virtualnu stvarnost Android XR OS.

Što se hardverskih mogućnosti tiče, u centru će biti Snapdragon XR2 Plus Gen 2 čip koji podržava, dok će rezolucija microOLED ekrana po oku iznositi 3,840 x 3,552 piksela, uz frekvenciju osvježavanja od 90Hz.

Iako, dakle, još nije poznato kada će Samsung službeno predstaviti ove uređaje, postoji mogućnost da bi to moglo biti već do kraja ove godine, a do tada možemo očekivati nove glasine koje će nam otkriti Samsungove planove, odnosno specifikacije i mogućnosti njihovih uređaja.

Izvor: Tech Spot