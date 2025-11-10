Iako su planovi europskih automobilskih kompanija za tržište električnih vozila bili veliki, pokazalo se da elektrifikacija ne znači samo da će prosječni kupac automobila, umjesto benzinca ili dizelaša, kupiti vozilo s električnim motorom istog ili konkurentskog proizvođača. Prelazak na struju donio je brojne izazove, ali i brojne nove konkurente za koje tradicionalni proizvođači, čini se, nemaju rješenje.

Kineske kompanije nude fantastičan omjer cijene i kvalitete, a iako je dio europskih kupaca i dalje skeptičan prema automobilima s istoka, njihova popularnost i prodaja na ovom tržištu rastu velikom brzinom.

Kako bi im konkurirali, tradicionalni proizvođači moraju ponuditi kvalitetna vozila po što nižoj cijeni, što se pokazalo prilično izazovnim, no kako možemo vidjeti na primjeru novog Renaultova vozila, ne i nemogućim.

Odličan za grad

Renault Twingo E-Tech electric (Foto: Renault)

Renault Twingo E-Tech electric na tržištu očekujemo početkom sljedeće godine, a proizvodit će se u tvornici u Sloveniji. Ono što ga čini jednim od zanimljivijim e-vozila na tržištu jest njegova cijena. Naime, ona bi trebala iznositi manje od 20 tisuća eura (vidjet ćemo koliko će to biti u Hrvatskoj), iako je jasno kako se francuski proizvođač morao odlučiti na brojne kompromise kako bi postigao tu cijenu.

Automobil je dug 3,789 metara, širok 1,72 metra i visok 1,491 metara. Njegova težina iznosi 1200 kg, a kapacitet prtljažnika solidnih 360 litara. Softver električnog Twinga baziran je na Android Automotiveu tako da podržava Googleove karte i trgovinu Play Store s više od 100 aplikacija. Ispred vozača nalazi se 7-inčni ekran s osnovnim podacima za vožnju, a pored njega je i središnji infotainment ekran dijagonale 10 inča.

Renault Twingo E-Tech electric (Foto: Renault)

Novi električni Renault Twingo dolazi sa 60kW motorom (82KS) maksimalne brzine 130 km/h koji do stotke može ubrzati za nešto više od 12 sekundi. Zahvaljujući 27,5 kWh LFP bateriji doseg vozila iznosi 263 km prema WLTP-u, a baterija podržava 6,6kW AC punjenje pa joj od deset do sto posto kapaciteta treba nešto više od 4 sata. S vremenom će biti dostupna i podrška za brže punjenje, no samo uz adaptere koje će biti potrebno dodatno platiti.

Po ovim brojkama i podacima svima je jasno kome je ovakav automobil namijenjen. Renault Twingo E-Tech tako će biti zanimljiv osobama koje ga trebaju ponajviše za gradsku vožnju te koji će se s njim rijetko odlučiti za neki malo duži put, a čini se i idealnim drugim automobilom.

Izvor: EV Arena

