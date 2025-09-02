U vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu u utorak je predstavljen besposadni zrakoplovni sustav Bayraktar uz prelet jedne od nabavljenih šest letjelica, što je ministar obrane Ivan Anušić ocijenio "impresivnim", a pukovnik Andrija Tijan "velikim danom za Hrvatsku vojsku".

Ovo je veliki dan za Hrvatsku vojsku. U kratkom vremenu smo zajedničkim naporom svih grana, uz potporu Glavnog stožera i MORH-a te tvrtke Baykar, pokazali da možemo ostvariti ono što se na početku činilo kao ogroman izazov. Bayraktar TB2 danas je naš i s ponosom možemo reći da je Hrvatska vojska značajno povećala svoje borbene sposobnosti, poručio je pukovnik Andrija Tijan.

Nabavka šest naoružanih besposadnih letjelica Bayraktar od turske tvrtke Baykar strateška je odluka Vlade iz studenog prošle godine, podsjetio je. Obzirom na suradnju s turskom tvrtkom, na predstavljanju su sudjelovali i veleposlanica Republike Turske u Hrvatskoj Nurdan Erpulat Altuntaş te vojni izaslanik Republike Turske u RH, brigadir Cüneyt Ali Demirtürk.

Osim bespilotnih letjelica i obuke djelatnika Oružanih snaga RH koju su prošli u Turskoj od travnja do kolovoza ove godine, ugovorom je obuhvaćena i nabava naoružanja, pričuvnih dijelova i alata, agregata i vozila, stacionarnih i mobilnih upravljačkih stanica, terminala za prijem i obradu kriptiranih podataka, zapovjedno mjesto, simulator za obuku te potpora turskih specijalista u Hrvatskoj. Izgrađeni su i prilagođeni objekti za smještaj nove postrojbe, kao i zrakoplovna i komunikacijska infrastruktura.

Svi polaznici uspješno su završili obuku sa iznadprosječnim rezultatima i potpuno su osposobljeni za održavanje sustava, njegov razmještaj i uporabu u punom spektru sposobnosti – od izvidničkih i obavještajnih zadaća do same borbene uporabe. Komunikacijska arhitektura potrebna za uporabu sustava izgrađena je tako da sustav može djelovati na čitavom teritoriju RH, kazao je Tijan.

Besposadni sustav za borbeno, ali i civilno djelovanje

Iako se radi o besposadnom sustavu, prilikom upravljanja obvezna je prisutnost dva pilota.

Za razliku od dronova, ovo je daljinski upravljani avion i on leti u kontroliranom zračnom prostoru, što znači da upravljamo njime jednako kao i svakim drugim avionom u kojem su ljudi. Ista je komunikacija s kontrolom leta i jednako je vođenje prometa i zato razina obučenosti pilota mora biti ista kao za pilote koji sjede u zrakoplovu, pojasnio je pukovnik.

Mogućnosti sustava ne odnose se samo na borbeno djelovanje već se može koristiti i za razne civilne aktivnosti, od nadzora granice i obalnog pojasa, do detektiranja požara i nestalih, a letjelica u zraku može biti više od 20 sati.

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Ivan Anušić ocijenio je sustav "impresivnim i operativnim".

Sustav Bayraktar nije samo ovo što vidite, to je ogroman sustav koji je kontroliran i umjetnom inteligencijom, on je i za izviđanje i obavještajne podatke i borbeno djelovanje, ali i potragu i spašavanje, naveo je.

Načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid istaknuo je kako besposadni zrakoplovni sustavi nisu više samo potpora, već su postali ključni elementi koji se odnose na borbenu moć oružanih snaga. Kazao je kako letjelica može nositi teret od 150 kilograma, što znači da ima sposobnost i za integraciju FPV dronova koje razvija hrvatska tvrtka Orqa, te da ima svoje naoružanje, a to su laserski navođene rakete i bombe dometa do 15 kilometara.