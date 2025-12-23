Prevareni 63-godišnjak policiji je prijavio da je početkom listopada stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je dovela u zabludu tvrdeći da raspolaže novčanim sredstvima ostvarenima ulaganjem u kriptovalute u koje je muškarac doista ulagao prije devet godina.

Tom prilikom mu je rečeno da bi prema dostupnim podacima trebao imati oko 84.000 eura u svom kripto-novčaniku, kao i da navedena sredstva može "otkupiti" isplatom novca iz vlastitog investicijskog fonda, uz tvrdnju da će mu u protivnom banke oduzeti sredstva, kažu u policiji.

Ne sumnjajući u navedene tvrdnje, oštećeni je postupio prema uputama nepoznate osobe te instalirao aplikaciju za udaljeni pristup računalu, čime je istoj omogućio pristup svom mobilnom bankarstvu. Nakon toga, s njegovog računa su neovlašteno skinuta novčana sredstva. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos veći od 100 tisuća eura, naveli su u priopćenju.

Građane su pozvali da budu iznimno oprezni pri internetskim kupoprodajama i komunikaciji s nepoznatim osobama i da nikada ne dijele podatke s bankovnih kartica niti dopuštaju instalaciju aplikacija koje omogućuju udaljeni pristup njihovim uređajima.