Nakon prošlogodišnje konferencije, tijekom koje je 500 sudionika slušalo 50 govornika u nekoliko dvorana, ChalLEANge konferencija oborila je svoj rekord. Više od 700 sudionika imalo je prilike u pet paralelnih dvorana slušati predavanja na temu "Lean & Green", "Digital", "Money", "Leadership" i "Competition".

U dvorani Lean & Green održao se tako zanimljiv panel naziva “3,2,1. Polijećemo: Procedure koje spašavaju živote”, na kojem su posjetitelji mogli čuti o važnosti postupaka i protokola u industrijama poput zrakoplovstva i medicine, gdje procedure nisu birokracija, već sigurnosna mreža.

Dvorana Digital ugostila je dobro poznata imena iz hrvatske IT industrije. Razgovo pod imenom "Robots: Less Drama, More Data" dao nam je priliku upoznati dvije strane korištenja robota - onih fizičkih koji dijele isti prostor s ljudima i koji bi u budućnosti trebali pomagati ljudima u obavljanju fizičkih poslova, ali i onih softverskih koji već sada odrađuju automatizaciju u području prikupljanja i obrade podataka.

U povijesti nismo zaustavili ni jednu inovaciju, nećemo ni ovu, istaknuo je Ante Bakić iz Dok-inga, dodavši kako bismo krou 10-15 godina mogli viđati robote svuda oko nas.

Hoće li to biti dobro ili loše?, upitao je Bakić i samo slegnuo ramenima.

Konferencija Challenage 2025. (Foto: Zimo)

Tako smo na “Not another AI panel” panelu mogli čuti iz prve ruke o stavovima oko korištenja umjetne inteligencije u praksi, ali i iskustvima u različitim okruženjima. Sudionici su se složili kako bi trebalo koristiti umjetnu inteligenciju, pogotovo za odrađivanje jednostavnijih stvari. Ali i da je važno znati kako koristiti umjetnu inteligenciju.

Ljudi forsiraju AI, a njen cilj nije zamijeniti ljude, nego preuzeti na sebe one dosadne zadatke. No treba stvoriti naviku korištenja umjetne inteligencije, treba znati kako postaviti pravi prompt, zaključili su sudionici panela.

U dvorani Money posebnu pozornost privukao je panel “Ja bih bio vuk s Wall Streeta”, koji je okupljenima omogućio da realno sagledaju prilike i rizike na današnjim financijskim tržištima.

Dvorana Leadership privukla je malđe posjetitelje koji su pomno slušali raspravu o generaciji Z na panelu “GEN Z – Izazovi”, s fokusom na nove vrijednosti, očekivanja i stilove rada mladih zaposlenika koji sve više mijenjaju pravila poslovne igre.

Konferencija "ChalLEANge 2025." privukla je velik broj mladih, prije svega studenata, koji su na jednom mjestu mogli čuti zanimljive sugovornike, ali i naučili kako biti bolji leaderi u budućnosti.