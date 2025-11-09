Iz Tindera su najavili novu opciju koja bi korisnicima trebala pomoći u pronalaženju savršenog partnera. Ta opcija, kao i gotovo svaka tehnološka novotarija u posljednje vrijeme, bazirana je na umjetnoj inteligenciji.

Opcija nazvana “kemija” analizirat će fotografije korisnika kako bi ih bolje razumjela, odnosno kako bi bolje shvatila njihovu osobnost i interese. AI će na temelju tih slika, odnosno zaključaka koje izvede na temelju njih, korisnicima prikazivati više ljudi za koje umjetna inteligencija smatra da bi im mogli biti zanimljivi.

Naravno, riječ je o opciji za koju je prvo potrebno odobrenje i bit će zanimljivo vidjeti koliko će korisnika dati zeleno svjetlo Tinderovoj umjetnoj inteligenciji da pristupi svim njihovim privatnim fotografijama i onda na temelju njih izvede nekakav zaključak. Iz Match Groupa, kompanije koja je vlasnik Tindera, kažu kako je ovaj novitet jedan od glavnih stupova nadolazećeg korisničkog iskustva Tindera za 2026..

Sve više AI opcija

U posljednje vrijeme Tinder ima problema s padom interesa korisnika za korištenjem te platforme, kao i rastućim troškovima razvoja opcija s kojima žele riješiti te probleme. Korisnici su u posljednje vrijeme umorni od konstantnog swipeanja i pokušaja pronalaženja partnera putem aplikacija za upoznavanje. Nova opcija bazirana na umjetnoj inteligenciji zato bi trebala omogućiti prikazivanje manjeg broja osoba za koje je mala vjerojatnost da bi mogli “kliknuti” s njima. To bi, nadaju se u Match Groupu, trebalo rezultirati s boljim rezultatima i time ponovno povećati interes korisnika za tom aplikacijom.

Povećani broj korisnika i veća aktivnost na platformi trebala bi utjecati na rast prihoda, što je od velike važnosti za ovu kompaniju jer rezultati iz posljednjeg kvartala pokazuju kako je broj pretplatnika, u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije pao za sedam posto.

Inače, Tinder je ranije već uveo neke opcije bazirane na umjetnoj inteligenciji pa su još prije dvije godine počeli s eksperimentiranjem pri korištenju AI-a u odabiru profilne fotografije. Naknadno su predstavili i još jednu opciju baziranu na ovoj tehnologiji te je riječ o igri koju su razvili u suradnji s OpenAI-jem, a koja bi ljudima trebala pomoći u - flertanju.

