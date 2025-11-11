U samo nekoliko godina umjetna inteligencija je od tehnologije koja je zvučala apstraktno i futuristički postala naša svakodnevica. S ChatGPT-jem i drugim chatbotovima razgovara se konstantno - od nekakvih gluposti pa do ozbiljnih tema, a mnogi bez ovakvih chatbotova više ne mogu niti zamisliti radni dan.

Dok nam AI u brojnim slučajevima može itekako pomoći i jako je korisna, postoje i brojne opasnosti te stvaranje ovisnosti o umjetnoj inteligenciji.

Stvaran život postaje dosadan

Na jednu od tih opasnosti upozorio je i izvršni direktor AI kompanije Perplexity Aravind Srinivas. Riječ je o aplikacijama za druženje i povezivanje - takvi AI chatbotovi razgovaraju na sličan način kao i ljudi tako da je u biti teško shvatiti da razgovarate s tehnologijom, a ne sa živim bićem koje vas shvaća i razumije. Jedan od problema je što su, za razliku od ljudi, chatbotovi uvijek “tu”, prisutni i spremni saslušati korisnike, utješiti ih i dati im savjet. Kako takvu emocionalnu podršku i riječi prijateljstva dobivaju od chatbotova, ljudi se počinju udaljavati od stvarnih prijatelja te taj odnos počinju shvaćati preozbiljno, čime se zamagljuju emocionalne granice između ljudi i strojeva te mogu stvoriti ovisnost.

Broj takvih aplikacija, kao i njihova popularnost u konstantnom su rastu, što je Srinivas nazvao opasnim: Mnogi ljudi osjećaju kako je stvaran život dosadniji od tih stvari s kojima provode sate i sate. Naglasio je kako u takvim situacijama ljudi žive u drukčijim stvarnostima te je s njihovim umovima jednostavno manipulirati.

AI za optimističnu budućnost

Što se Perplexityja tiče, oni ne namjeravaju razvijati takvu vrstu chatbotova, već žele razvijati umjetnu inteligenciju za optimističnu budućnost.

Kako objašnjavaju na Business Insideru, ovakav tip AI aplikacija postaje jedan od najkontroverznijih dijelova industrije. Osim popularnih chatbotova poput Replike i Character AI-a, takve AI prijatelje predstavio je i Muskov xAI, a oni su se pokazali naročito popularni među mlađim korisnicima. Prema jednom nedavnom istraživanju, više od 70 posto tinejdžera koristilo je takav oblik umjetne inteligencije barem jednom, a više od polovice njih komuniciralo je s AI prijateljima barem nekoliko puta mjesečno.

Da takvi odnosi ipak nisu tako loši te da mogu imati pozitivan utjecaj na korisnike nedavno je na jednom podcastu komentirao Mark Zuckerberg, šef Mete koja također razvija različite AI chatbotove s kojima milijuni komuniciraju. On kaže kako ljudi danas imaju manje od 3 prijatelja i često se osjećaju usamljenima pa u takvim situacijama može uskočiti umjetna inteligencija.

No jasno, chatbotovi nisu prijatelji, to su samo AI modeli bez misli i osjećaja te je ideja da bi oni mogli zamijeniti ljude od krvi i mesa prilično apsurdna te ljude samo dodatno udaljuje od stvarnosti i vezuje za ekrane.

Izvor: Business Insider