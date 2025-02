VIDEO Kinezi nadogradili svog popularnog robota, sad zna i kung-fu!

Kineska tvrtka za robotiku Unitree objavila je video svog humanoidnog robota koji izvodi kung-fu, demonstrirajući poboljšanu ravnotežu i sposobnosti kretanja.

VIDEO Kinezi predstavili vrlo okretnog humanoidnog robota koji bi cijenom mogao pomesti konkurenciju

Video snimka te tvrtke sa sjedištem u Hangzhou, u Kini, prikazuje robota G1 koji izvodi udarce iz borilačkih vještina dok hoda ulicom. Unitree tvrdi da njegovo najnovije ažuriranje algoritma omogućuje humanoidu da nauči i izvede gotovo svaki pokret.

Kungfu BOT: Unitree G1🥳

We have continued to upgrade the Unitree G1's algorithm, enabling it to learn and perform virtually any movement. What other moves would you like to see. Do share with us in the comments. (Please keep a safe distance from the robot.)#Unitree #Kungfu… pic.twitter.com/1vDZHyRjqZ