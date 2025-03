WhatsApp predstavio veliki novitet za korisnike Appleovih telefona

Apple je prošle godine najavio veliku promjenu za svoje standardne aplikacije za pozive i poruke. Umjesto putem klasične mobilne mreže i klasičnog SMS-a, odnosno aplikacije poruke, Apple je omogućio aplikacijama trećih strana da postanu standardne za pozive i poruke.

Tu je mogućnost sada odlučila iskoristiti jedna od najpopularnijih komunikacijskih platformi. S posljednjom nadogradnjom WhatsAppa sada se može podesiti da upravo Metina platforma postane standardna za pozive i poruke. Za one koji to žele napraviti, a ako im je ta mogućnost već dostupna (prvo je potrebno nadograditi WhatsApp na iPhoneu), potrebno je na Appleovom telefonu kliknuti na Postavke/Aplikacije/Standardne aplikacije. Unutar te opcije kliknite na pozivanje, odnosno dopisivanje i pored aplikacija pozivi i poruke, trebao bi se pojaviti i WhatsApp. Samo kliknite na tu ikonu i ona će postati standardna aplikacija za te dvije akcije.

Treba naglasiti kako se sa samim WhatsAppom ništa neće promijeniti nakon što aktivirate ovu opciju te želite nekog iz liste kontakata nazvati ili poslati poruku putem te aplikacije. Naime, i dalje će biti potrebno prvo otvoriti tu aplikaciju i iz nje telefonirati, odnosno poslati poruku, no s ovom promjenom iPhone će automatski pokrenuti WhatsApp svaki put kada kliknete na neki telefonski broj na internetskim stranicama ili unutar maila. Dok bi se prije aktivirala Appleova aplikacija za pozive, sada će to biti WhatsApp. Ista je stvar i sa slanjem poruka te će se, umjesto iMessagea, klikom na poruku na stranicama ili mailovima, otvoriti WhatsApp.

Osim za poruke i pozive, Apple je mogućnost korištenja drugih aplikacija kao standardnih, osim njihovih službenih, omogućio i za druge servise poput emaila (npr. moguće je postaviti Gmail kao standardnu aplikaciju), preglednike internetskih stranica i aplikacije za upravljanje lozinkama. WhatsApp do sada nije bio na popisu aplikacija trećih strana koje su se mogle postaviti kao standardne na iPhoneu, no sada se i to promijenilo, što će sigurno cijeniti oni koji za komunikaciju najviše koriste upravo tu Metinu aplikaciju.

Na TechSpotu spominju i praktične prednosti korištenja WhatsAppa kao standardneaplikacije za pozive i poruke - od end-to-end enkripcije koja pruža veću sigurnost u odnosu na tradicionalne SMS-ove pa do činjenice da se za obavljanje međunarodnih poziva ne obračunava dodatna naknada.