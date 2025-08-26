Znanost potvrdila dugoročne posljedice toplinskih udara i neće vam se svidjeti

Intenzivni toplinski valovi ne donose samo nelagodu, oni mogu ubrzati unutarnji sat tijela, utječući na dugoročno zdravlje.

Sada imamo barem dvije istaknute studije koje pokazuju utjecaj izloženosti toplinskim valovima na starenje, pri čemu ove studije ispituju populacije iz dvije različite zemlje. Svi moramo ozbiljno shvatiti toplinske valove, ne samo brigom o vlastitom zdravlju, nego i o zdravlju drugih u našim zajednicama, rekao je za New Scientist Paul Beggs sa Sveučilišta Macquarie u Australiji.

Studija u Tajvanu otkriva biološki utjecaj

Siyi Chen sa Sveučilišta Hong Kong i njen tim analizirali su medicinske podatke gotovo 25.000 odraslih osoba u Tajvanu. Biološka dob izračunata je pomoću markera poput upale, krvnog tlaka i funkcija organa, a zatim uspoređena s kronološkom dobi. Njihovo istraživnaje objavljeno je u časopisu Nature Climate Change.

Fiziološke promjene u tijelu povezane sa starenjem mogu se pojaviti ranije i napredovati brže kod nekih ljudi nego kod drugih, napominje Beggs, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Navedeni tim kineskih znanstvenika je pratio kumulativnu izloženost toplinskim valovima tijekom dvije godine prije pregleda, uključujući i ukupan broj dana toplinskih valova i zbroj temperatura. Broj dana toplinskih valova pokazao se kao najvažniji faktor ubrzanog starenja. Svaka dodatna četiri dana toplinskih valova odgovarala su otprilike devet dodatnih dana biološkog starenja.

Rezultati te studije bili su u skladu s još jednom nedavnom studijom na istu temu provedenom u SAD-u.

Osjetljive skupine

Fizički radnici i stanovnici ruralnih područja pokazali su znatno veće ubrzanje starenja, što sugerira da razlike u pristupu rashlađivanju područja mogu pojačati učinke.

Beggs naglašava potrebu za održivim rješenjima. Klima-uređaji također izravno povećavaju toplinu na otvorenom, čineći uvjete za one bez klima-uređaja još gorima nego što bi bili, napominje na kraju.