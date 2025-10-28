tri vijesti o kojima se priča Fototermalna terapija Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata Grizu u trenu Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji Gubimo li posve kontrolu? Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Italija bi mogla ostati bez gotovo 20 posto plaža do 2050. te 40 posto do 2100. zbog podizanja razine mora uslijed klimatskih promjena i drugih čimbenika kao što su poplave i erozija tla, po izvješću Talijanskog geografskog društva.
Po izvješću pod nazivom "Potonuli krajolici", koje je prezentirano u utorak, ugrožena područja su obala sjevernog Jadrana, plaže Gargana u Apuliji, nekoliko dionica tirenske obale između Toskane i Kampanije i područja kod Cagliarija i Oristana na Sardiniji.
Ugroženi su i polovica talijanske lučke infrastrukture, više od 10 posto poljoprivrednog zemljišta te obalna područja izložena plimnim valovima kao što su delta rijeke Po i venecijanska laguna.
aktualno najčitanije
Nesavršena tehnologija
Šok za tinejdžera: Naoružana policija ga okružila i stavila mu lisice, a razlog je nevjerojatan
Zabrinjavajući podaci
Do 2050. pod vodom bi moglo biti 20 posto talijanskih plaža, 40 posto do 2100.
Znanstvenici iznenađeni
Tajni život pod arktičkim ledom: Otkriveni mikrobi koji mogu spasiti planet?
Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina
Umjetna inteligencija prvi put korištena u stvaranju hrvatskog dokumentarnog filma
Potvrda dobrih odnosa
Honor i BYD sklopili strateško partnerstvo: Razvijat će inteligentnu mobilnost pokretanu umjetnom inteligencijom
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Fototermalna terapija
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Zagonetka iz prirode
Američki šišmiši imaju neobičnu sposobnost, a nitko od znanstvenika ne zna zašto
Vezane vijesti
Ne propustite ni ovo
vijesti
Vremenska prognoza
Stiže iznadprosječno toplo vrijeme: Meteorolog otkrio što nas čeka za blagdan Svih svetih
show
nikad nije požalila
Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
zdravlje
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
tech
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
sport
kaos!
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
tv
putovanja
Idila!
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
novac
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
lifestyle
A gore baršun
Demi Moore: Čizme "neboderke" s petom od 15,5 cm koje najbolje opisuju riječi - opasno dobre
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
sve
Idila!
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode