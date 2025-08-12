Kitovi i dupini često se upuštaju u razigrane, prijateljske susrete u divljini, prema studiji koju su u utorak objavili istraživači s australskog Sveučilišta Griffith.

U studiji koju je vodio istraživač kitova Olaf Meynecke iz Programa Kitovi i klima, analizirano je 199 susreta između 19 vrsta kitova usana i dupina u 17 zemalja, koristeći fotografije i videozapise s društvenih mreža i snimke dronom.

Oko četvrtine interakcija ocijenjeno je kao pozitivne i obostrane. Grbavi kitovi, poznati po svojoj društvenosti, viđeni su kako se prevrću na bok, pokazujući trbuhe ili se polako približavaju dupinima. Dupini su često inicirali kontakt, obično blizu kitove glave.

Pretpostavka je da dupini ostaju u vidokrugu kitova kako bi ih se vidjelo. Životinje se već mogu percipirati putem zvukova, ali čini se da je važan i vizualni kontakt, rekao je Meynecke za dpa.

Istraživač je rekao da su dupini također viđeni kako "jašu" uz kitove, "očito uživajući" u snažnom valu, slično kao što to čine ljudi kada surfaju.

U rijetkim slučajevima, konkurencija za hranu potaknula je kitove da signaliziraju delfinima udarcima repom da se ne približavaju.

Dupini također imaju tendenciju zadržavanja u blizini tijekom sukoba kitova ili kada su prisutni mladunci, pažljivo promatrajući bez miješanja.

Premda su mnogi susreti bili neutralni, čini se da kitovi često uživaju u društvu, što je potaknulo pitanja o tome služe li takve interakcije društvenoj ili kognitivnoj svrsi.

Poput ljudi, inteligentnim bićima potrebne su faze kreativnosti, rekao je Meynecke, sugerirajući da bi te interakcije mogle biti oblik društvene igre i zabave.