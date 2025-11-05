Svijet nije ispunio klimatski cilj ograničenja rasta globalne temperature na 1,5 Celzijev stupanj i u idućem će desetljeću vjerojatno prijeći tu granicu, objavio je u utorak UN-ov program za okoliš (UNEP).

S obzirom da države nisu poduzele dovoljno za smanjenje emisije stakleničkih plinova sada je jasno da će temperature ići iznad ključnog cilja Pariškog sporazuma iz 2015., navodi agencija u godišnjem izvješću.

To će biti teško preokrenuti, ističe UNEP.

Države su se u Pariškom sporazumu obvezale da će rast globalne temperature ograničiti na dva stupnja u odnosu na predindustrijsko doba, a da će ciljati na 1,5 stupnja.

No, s obzirom na ono što čine temperature će rasti od 2,3 do 2,5 stupnjeva, upozorava UNEP.

Ta spoznaja predstavlja dodatni pritisak na UN-ov klimatski samit COP30 ovoga mjeseca na kojem će države raspravljati o tome kako brže financirati mjere za smanjenje globalnog zatopljenja.

Svijet je ipak postigao određeni napredak. Prije deset godina, kada je sporazum potpisan, Zemlja je bila na putu rasta globalne temperature od četiri stupnja.

No, emisije CO2 i dalje rastu budući da zemlje nastavljaju koristiti ugljen, naftu i plin za osiguravanje energije za svoja gospodarstva, upozorava UN-ova agencija.