Vjetroparkovi na moru mogli bi ispuštati više od 200 kemikalija, neke od njih su i otrovne

Vjetroelektrane koje su smještene na moru potencijalno bi mogle ispuštati u more više od 200 kemijskih tvari, od kojih su mnoge otrovne ili kancerogene, pokazalo je istraživanje objavljeno u utorak.

Istraživanje, koje nije utvrdilo koliko se kemikalija zapravo ispušta, vodila je Njemačka pomorska i hidrografska agencija (BSH) u suradnji s institucijama iz Francuske i Belgije.

Istraživači su identificirali 228 tvari koje bi mogle ispuštati vjetroelektrane na moru, od kojih se 62 smatra posebno relevantnima za okoliš i na popisu su Europske agencije za kemikalije (ECHA). Među njima su kemikalije koje bi mogle biti otrovne, postojane, hormonski aktivne ili kancerogene, od kojih se mnoge mogu akumulirati u hranidbenom lancu, napisala je skupina u Biltenu o onečišćenju mora.

Otprilike 70 posto kemikalija prvenstveno potječe iz sustava zaštite od korozije, dok 10 posto dolazi iz ulja i maziva. Dodatna ispuštanja povezuju se s rashladnim i sredstvima za gašenje požara.

Jedan od načina za njihovo mjerenje bio bi mjerenje koncentracija odabranih tvari prije izgradnje vjetroelektrana i tijekom njihova rada na moru, navode u BSH-u čije je sjedište u Hamburgu.