Vjetroparkovi na moru mogli bi ispuštati više od 200 kemikalija, neke od njih su i otrovne

Vjetroelektrane koje su smještene na moru potencijalno bi mogle ispuštati u more više od 200 kemijskih tvari, od kojih su mnoge otrovne ili kancerogene, pokazalo je istraživanje objavljeno u utorak.tri vijesti o kojima se priča Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi Još jedan sigurnosni propust Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje Na struju Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Istraživanje, koje nije utvrdilo koliko se kemikalija zapravo ispušta, vodila je Njemačka pomorska i hidrografska agencija (BSH) u suradnji s institucijama iz Francuske i Belgije.
Istraživači su identificirali 228 tvari koje bi mogle ispuštati vjetroelektrane na moru, od kojih se 62 smatra posebno relevantnima za okoliš i na popisu su Europske agencije za kemikalije (ECHA). Među njima su kemikalije koje bi mogle biti otrovne, postojane, hormonski aktivne ili kancerogene, od kojih se mnoge mogu akumulirati u hranidbenom lancu, napisala je skupina u Biltenu o onečišćenju mora.
Otprilike 70 posto kemikalija prvenstveno potječe iz sustava zaštite od korozije, dok 10 posto dolazi iz ulja i maziva. Dodatna ispuštanja povezuju se s rashladnim i sredstvima za gašenje požara.
Jedan od načina za njihovo mjerenje bio bi mjerenje koncentracija odabranih tvari prije izgradnje vjetroelektrana i tijekom njihova rada na moru, navode u BSH-u čije je sjedište u Hamburgu.
Studija je također pokazala da se određena ispuštanja mogu izbjeći uporabom alternativnih sustava zaštite od korozije, zatvorenih sustava hlađenja ili biorazgradivih potrošnih materijala.
Međutim, nedostaju standardi specifični za određenu industriju, poput onih koji se koriste u brodarstvu, navodi se u izjavi BSH-a.
Neki propisi koji su na snazi u Njemačkoj od developera projekata zahtijevaju da dostave plan BSH-u tijekom faze planiranja, koji identificira potencijalne emisije i u glavnim crtama navodi kako bi se one smanjile.
Istraživači se nadaju da će međudisciplinarna suradnja dovesti do međunarodnih smjernica i da će daljnja istraživanja moći utvrditi koliko tih tvari vjetroelektrane zapravo ispuštaju.