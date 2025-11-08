Znanstvenici su dosegli ključnu točku u ambicioznoj inicijativi mapiranja nastanka i sazrijevanja brojnih vrsta moždanih stanica od najranijih embrionalnih i fetalnih faza do odrasle dobi, a to je saznanje koje bi moglo biti putokaz načinima rješavanja određenih stanja povezanih s mozgom poput autizma i shizofrenije.

Znanstvenici su potvrdili da su završili prvi nacrt atlasa razvoja ljudskog mozga i razvoja mozga sisavca. Istraživanje je dio inicijative nazvane BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN) američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, međunarodne znanstvene suradnje za stvaranje sveobuhvatnog atlasa ljudskog mozga.

Istraživanje je bilo usmjereno na ljudske i mišje moždane stanice, a provedeno je i na moždanim stanicama majmuna. U svom početnom nacrtu, znanstvenici su mapirali razvoj različitih vrsta moždanih stanica - prateći kako se rađaju, diferenciraju i sazrijevaju u različite vrste s jedinstvenim funkcijama. Također su pratili kako se geni tijekom vremena u tim stanicama uključuju ili isključuju.

Znanstvenici su identificirali ključne gene koji kontroliraju moždane procese i otkrili neke sličnosti u razvoju moždanih stanica između ljudskog i životinjskog mozga, kao i neke jedinstvene aspekte ljudskog mozga, uključujući identificiranje prethodno nepoznatih tipova stanica.

Naš mozak ima tisuće vrsta stanica s izvanrednom raznolikošću u svojim staničnim svojstvima i funkcijama, a te raznolike vrste stanica rade zajedno kako bi generirale različita ponašanja, emocije i spoznaju, rekla je neuroznanstvenica Hongkui Zeng, direktorica znanosti o mozgu na Institutu Allen u Seattleu i voditeljica dviju studija čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature.

Znanstvenici su pronašli više od 5000 tipova stanica u mozgu miša. Smatra se da ih barem toliko ima i u ljudskom mozgu.

Mozak u razvoju nevjerojatno je enigmatična struktura jer mu je teško pristupiti, sastoji se od toliko različitih tipova stanica i brzo se mijenja. Iako smo znali promjene u općoj slici koje se događaju tijekom razvoja mozga, sada imamo puno detaljnije razumijevanje dijelova mozga u razvoju zahvaljujući ovom skupu atlasa, rekla je neuroznanstvenica s UCLA-a Aparna Bhaduri, još jedna od voditeljica istraživanja.

Zeng ističe da će razumijevanjem normalnog razvoja mozga kod ljudi i životinja, znanstvenici sada moći bolje proučavati koje se promjene događaju u oboljelim mozgovima - kada i gdje - i u oboljelim ljudskim tkivima i u modelima životinjskih bolesti.

Znanstvenici se nadaju da će s novim znanjem razviti preciznije terapije temeljene na genima i stanicama za niz ljudskih bolesti, rekla je Zeng.