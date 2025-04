Znate li što je to digitalna pristupačnost i zašto je toliko važna?

Digitalni svijet možda djeluje ravnopravnim, ali, činjenica je da više od milijardu ljudi diljem svijeta živi s nekim oblikom invaliditeta koji im otežava pristup digitalnim platformama. Korisnici s vizualnim, slušnim, motoričkim ili drugim poteškoćama susreću se s nizom izazova prilikom redovnog korištenja digitalnih proizvoda, što utječe na inkluziju unutar digitalnog svijeta.

I dok je većini ljudi prirodno kliknuti na ekran pametnog telefona i pročitati ono što se na ekranu prikaže, za osobe s nekim oblikom invaliditeta to može biti pravi, a često i nemoguć, izazov. Od toga da su fontovi kojima se prikazuju tekstovi premali, do toga da je teško isključiti oglas koji prekriva cijeli ekran jer iziskuje veoma precizno "pogađanje" iksića u kutu.

To su izazovi koje digitalna pristupačnost pokušava riješiti. No što je točno digitalna pristupačnost? Digitalna pristupačnost označava dizajn aplikacije, digitalnog dokumenta ili internetske stranice na način da ih osobe s invaliditetom ili drugim poteškoćama mogu nesmetano koristiti. To podrazumijeva mogućnost promjene veličine fonta, uključivanje inverzije boja, mogućnost glasovnog čitanja teksta prikazanog na ekranu i brojne druge mogućnosti.

S obzirom na to da europski Akt o pristupačnosti stupa na snagu 28. lipnja 2025. godine, a obvezuje sve kompanije u EU na održavanje visokog standarda digitalne pristupačnosti, bit će zanimljivo vidjeti kako će se one tome prilagoditi.

Jer nova europska regulativa obuhvaća širok raspon platformi i proizvoda, uključujući računala i operativne sustave, bankomate, automate za kupovinu karata i informacijske terminale, pametne telefone i druge. Tu je i niz usluga obuhvaćenih aktom, kao što su elektroničke komunikacijske usluge, prijevozne i bankarske usluge, te web stranice koje nude e-trgovinu.

Upravo kako bi skrenuli pozornost na potrebu za digitalnom inkluzijom, Infinum je održao Empathy Lab – jedinstvenu interaktivnu radionicu koja je sudionicima omogućila da razumiju važnost digitalne pristupačnosti iz prve ruke. Tako su predstavnici medija morali isključiti tajmer na pametnom telefonu koristeći samo glas ili pokrete glave.

Invaliditet sam po sebi ne sprječava ljude da sudjeluju u svakodnevnom životu. Ono što ih ograničava su prepreke koje im društvo postavlja, a to uključuje i digitalni svijet. Naša je odgovornost ukloniti te prepreke. Uostalom, pristupačnost poboljšava korisničko iskustvo za sve – primjerice, dovoljno izražen kontrast između teksta i pozadine ne pomaže samo osobama s oštećenjem vida, već i svima koji pokušavaju pročitati sadržaj na jarkom suncu, kaže Ana Šekerija, voditeljica inicijative pristupačnosti u Infinumu.

Zbog nove europske regulative vlasnici web stranica i mobilnih aplikacija morat će implementirati niz promjena kako bi omogućili jednak pristup sadržaju svim korisnicima. Infinum zato nudi besplatni monitoring web stranica s konkretnim savjetima za poboljšanje pristupačnosti i usklađenje s novom regulativom.

Pristupačnošću smo se u Infinumu počeli baviti još 2021., kroz projekte, interne edukacije i razvoj vlastitih smjernica, prije nego što se Europski akt o pristupačnosti našao u fokusu javnosti. Zato nam je bilo sasvim prirodno tu inicijativu pretvoriti u zasebnu uslugu, što smo i učinili prošle godine. Osim postojećih klijenata, radili smo i s brojnim novim, globalnim klijentima koji su iz raznih razloga poboljšavali pristupačnost svojih digitalnih proizvoda, od usklađivanja sa zakonskim regulativama, poboljšanja korisničkog iskustva, pa i do jačanja percepcije brenda kao društveno odgovornog, rekao je Josip Bišćan, Chief Client Officer u Infinumu.

Tim stručnjaka iz Infinuma na jednom je mjestu objedinio sve potrebne informacije i upute vezane uz digitalnu pristupačnost koje su besplatne i javno dostupne u Infinumovom Accessibility Handbooku, a radi se o priručniku za dizajn i razvoj pristupačnih digitalnih proizvoda.