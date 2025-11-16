Tehnologija se proteklih godina razvijala takvom brzinom da je ono, što je vrijedilo tada, danas potpuno krivo.

Unatoč tom napretku, mnogi i dalje vjeruju u pravila i prakse koje su se koristile prije 10-15 i više godina.

Kako bismo razbili te zablude izdvojili smo 10 najčešćih mitova o tehnologiji koje biste trebali zaboraviti već danas.

1) Anonimni ili incognito način rada daje vam potpunu anonimnost.

Krivo. Anonimni način rada samo sprječava vaš preglednik da na vaše računalo sprema povijest pretraživanja i posjećenih stranica, ali same web stranice, pružatelji internetskih usluga i alati za praćenje i dalje mogu pratiti što radite na internetu. Čak i u anonimnom načinu rada. Želite li pravu privatnost na internetu morat ćete instalirati VPN i alate protiv praćenja, ali ni onda nećete biti 100 posto sigurni.

2) Baterije se ne smiju napuniti do 100 posto niti ostaviti uključene u struju kad su napunjene.

Krivo. Ovaj mit potječe od starijih tehnologija baterija koje su teže podnosile stalne cikluse punjenja i pražnjenja. Moderne litij-ionske baterije u sebi imaju integrirane sklopove koji sprječavaju prekomjerno punjenje i zaustavljaju punjenje kad kapacitet bude popunjen do 100 posto.

3) Viša rezolucija = bolji prikaz.

Krivo. Iako viša rezolucija daje jasniju sliku, ono što igra jednako važnu ulogu su brzina osvježavanja, točnost boja, vrsta panela i optimizacijski softver. Uostalom, većina zaslona (bilo onih računalnih, na telefonima ili televizorima) ima i dodatne značajke koje korisniku omogućuju da prilagodi sliku svojim potrebama, željama i navikama.

4) Appleovi uređaji su imuni na viruse.

Krivo. Ono što je za Apple vrijedilo prije desetak godina definitivno ne vrijedi danas. Iako su Appleovi pametni uređaji manje na meti hakera od onih koji koriste Windowse, nisu imuni na viruse, malware i hakerske napade. Stoga ako koristite Appleove uređaje, dobre sigurnosne prakse i zaštitni programi su jednako nužni kao i za Windowse.

5) Suha riža spašava telefon koji je završio u vodi.

Ne baš. Današnji telefoni, u većini slučajeva, imaju određeni vodootpornost. Naravno, ona se razlikuje od modela do modela i od vrste vode u koju telefon zaroni. Ideja o uranjanju mokrog telefona u rižu ima nekog smisla, ali riža ima tek ograničenu mogućnost upijanja i često ostavlja prašinu koja se može zalijepiti na komponente telefona. Stoga, ako vas uhvati pljusak dok ste u gradu, bit će dovoljno obrisati telefon suhom krpom i možete ga nastaviti koristiti. Ako je pak zaronio u lokvu vode i tamo ostao kraće vrijeme, brisanje krpom i zatvaranje u vrećicu s paketićima silikagela (oni isti koje možete pronaći u kutijama cipela ili elektronike), pomoći će osušiti ga izvana i iznutra. Ako je pak završio u moru, brzo vađenje i brisanje te gašenje i odlazak u servis, moglo bi ga spasiti.

6) Što više piksela, to bolja fotografija.

Ne baš. Kvaliteta slike ovisi o mnogočemu - od veličine senzora, optike objektiva, algoritama za obradu slike i uvjetima osvjetljenja. S obzirom na to da sve više proizvođača pametnih telefona koristi umjetnu inteligenciju u obradi fotografija, nije rijetkost da kamera s manje megapiksela ima bolje fotografije od one s više megapiksela, jer ima bolji algoritam za obradu fotografija i kvalitetniji senzor.

7) Treba gasiti aplikacije koje ne koristite.

Ako koristite stariji telefon koji ima manje radne memorije, onda ovaj savjet ima smisla. Ali, ako imate noviji model, onda ovaj savjet ne vrijedi. Naime, moderni operativni sustavi učinkovito upravljaju memorijom, gase aplikacije koje nisu potrebne i čak uklanjanju one koje dugo niste koristili. U slučaju modernih telefona, često zatvaranje aplikacija zapravo može povećati opterećenje na procesor i baterije kad se aplikacije ponovno otvore.

8) Veći broj crtica znači bolji signal.

Ne baš. One crtice na ikoni signala pojednostavljeni su prikaz povezivosti. Jačina signala ovisi ponajprije o blizini tornja (odnosno blizini ruteru), zagušenju mreže, terenu i prirodnim preprekama koje ograničavaju širenje signala.

9) Ja sam totalno nezanimljiv hakerima.

Netočno. Iako možda hakeri neće ciljano napasti upravo vas, ono što im je zasigurno interesantno su vaši brojevi kartica, pristup internetskom bankarstvu, ali i osobni podaci koji se mogu prodati na "Dark Webu". Dodamo li tome i pristupne podatke na poslovnom računalu, hakiranje "obične osobe" može dovesti do krađe identiteta, krađe novca i upada u puno veće sustave.

10) Kad ne radimo na računalu, treba ga ugasiti.

Ovo je mit o kojem se raspravlja godinama. S jedne strane, gašenje računala smanjuje potrošnju energije, briše radnu memoriju, produljuje rok trajanja ventilatorima i bateriji i slično. S druge strane, ostavite li računalo uključeno (ali zaključano) omogućujete udaljeni pristup (ako je potreban), instalaciju ažuriranja i uređaj je brže spreman za rad. Ako koristite računalo kod kuće i ne treba vam mogućnost udaljenog pristupa, slobodno ga ugasite. Ako pak koristite računalo na poslu, pitajte svoj IT odjel kakva bi praksa trebala bit. Ako kažu da gasite računalo, slobodno ga ugasite na kraju radnog dana. Ako vam kažu da ga ostavite uključenog, kako bi oni mogli odraditi nadogradnje, ažuriranja ili testiranja, slobodno ga ostavite uključenog. Ali, obavezno zaključajte kako osjetljivi podaci ne bi bili dostupni bilo kome.