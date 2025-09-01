Gdje god se osvrnemo priča se o AI tehnologijama, rješenjima i alatima, uz ključnu poruku da ta sveprisutna umjetna inteligencija više nije neka futuristička inovacija – ona postaje temelj poslovanja.

I dok je prošlu godinu obilježio ulazak umjetne inteligencije na velika vrata, ove je godine njena uloga već postala strateška. Promjene se događaju doslovce svakodnevno, kao na traci, a o tome kakve su se promjene već dogodile te koje nas tek čekaju, najbolje zna udruga eCommerce Hrvatska, koja okuplja više od 500 hrvatskih trgovaca koji prodaju preko interneta, te ovu jesen organizira sedmu CRO Commerce konferenciju (powered by Shipshape).

Konferencija će se održati u zagrebačkom Mozaik Event Centru 14. listopada 2025. godine, a osim prezentacija na temu AI-a, moći ćete slušati predavanja i radionice na kojima će sudjelovati brojni eCommerce stručnjaci iz Hrvatske i regije.

Kao i u prošlogodišnjem izdanju i ove godine posjetitelje očekuje puno zanimljivih izlaganja na tri pozornice, networking u EXPO zoni te party poslije konferencije.

Naravno da će većina predavanja biti fokusirana na primjenu AI tehnologija u eCommerceu i marketingu, no kao i svake godine, pričat će se o novostima iz sektora logistike, paymenta, računovodstva i prava.

Program je već gotovo u cijelosti definiran te će biti objavljen čim budu prikupljene sve informacije od predavača, a sve informacije o ulaznicama dostupne su na stranici konferencije https://conference.ecommerce.hr/.

Partneri konferencije su već godinama Monri, Lesnina, VIVnetworks, Boxnow, euShipments, DPD, Marker, Seyfor, Plus hosting, Hero Factory, Selectbox i brojni drugi, a glavni partner ovogodišnje konferencije je agencija Shipshape.

Human in the loop – uloga čovjeka sve važnija

I dok se sve šira primjena AI rješenja promatra kao tehnološka evolucija, ključni utjecaj na cijelom tržištu može se definirati kao cjelovita društvena revolucija koja iz temelja mijenja ulogu čovjeka u tom procesu. AI pritom ne istiskuje niti zamjenjuje čovjeka, ona ga samo stavlja u novu ulogu koja zahtijeva brzu prilagodbu.

Naime, modeli mogu "halucinirati" ili pogrešno interpretirati. Zamislite AI chatbot koji obećava povrat novca bez valjanog zahtjeva ili tekst koji tvrdi da prehrambeni dodatak "liječi rak". AI automatizacija zahtijeva ljudsku kontrolu, definicije granica, audit logove i jasne protokole za intervenciju i upravo zbog toga ljudska uloga nikada nije bila važnija.

Ivan Bildi, osnivač Masterbox platforme i AI entuzijast, u svojstvu keynote speakera na CRO Commerce konferenciji govorit će upravo o tome koliko je edukacija web trgovaca na osobnoj razini sve važnija, ne samo zbog konkurentnosti, već i zbog razumijevanja šire slike onoga što se dešava u industriji. AI po njemu nije samo još jedan alat, nego je to tehnologija koja mijenja pravila igre u gotovo svakom aspektu poslovanja.

Zato je ključno početi što prije. Upravo sada, dok je industrija još u povoju, alati su jednostavni za korištenje i ulazak u tematiku relativno je lak. Za godinu-dvije, kada alati postanu kompleksniji, integracije dublje, a tržišna očekivanja veća, bit će mnogo teže uhvatiti korak, poručio je.

Osim toga, mišljenja je kako osobno razumijevanje mogućnosti AI-a pomaže trgovcima da bolje delegiraju zadatke, postavljaju prava pitanja, donose odluke i prepoznaju realne prilike, umjesto da se oslanjaju isključivo na vanjske partnere ili agencije.

Uvođenjem AI edukacije kao dijela redovne rutine – bilo kroz online tečajeve, testiranje novih alata ili jednostavno redovnu upotrebu AI asistenta u svakodnevnom radu – trgovci grade vještinu koja će im biti ključna u godinama koje dolaze, zaključio je Bildi.

Osim ovog vrsnog doprinosa programu konferencije, panel stručnjaka koji će govoriti o svim pojavnim nijansama korištenja umjetne inteligencije u eCommerce poslovanju uistinu je reprezentativan. Tako će o ovoj ključnoj temi svoje stručne uvide podijeliti i Miroslav Varga (Escape, Google ads guru), Marko Pačar (Granular grupa, SEO guru), Ivan Radić (Apipet, AI automatizacije), Aleksandar Ašković (YouTube guru), Ernest Antolović (Shipshape, CX guru) i brojni drugi stručnjaci.

Neće biti izostavljene ni druge goruće teme o promjenama u digitalnoj ekonomiji, marketingu i prodaji te nove zakonske promjene u trgovanju.

Konferenciju će otvoriti predsjednik udruge eCommerce Hrvatska Marcel Majsan, a program će na tri pozornice osigurati neprekinutu razmjenu ideja, korisnih informacija te priliku za stjecanje novih poznanstava i otvaranje brojnih poslovnih prilika.

Ulaznice osigurajte na vrijeme jer je broj sudionika ograničen.

Konferenciju će biti moguće pratiti isključivo uživo, a cijena ulaznice, u koju je uključen i ručak i kokteli na partyju, iznosi 250 eura. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici konferencije.