Nakon ljetne pauze, vozači Formule 1 ponovno su sjeli u svoje bolide i spremni su nastavak uzbudljive sezone koju će, to je jasno već neko vrijeme, obilježiti dvoboj McLarenovih vozača Norrisa i Piastrija za naslov prvaka. Jučerašnji trening pokazao je kako su McLareni, uz legendarnog veterana Alonsa, ponovno u najboljoj formi, a nakon današnjih kvalifikacija, sutra nas očekuje i utrka u nizozemskom Zandvoortu.

Ovu utrku obilježit će i jedan novitet na F1 stazi i pri tome nije riječ o bolidu, već o sigurnosnom automobilu. Od ove utrke na čelu kolone u slučaju problema više neće biti obična verzija Aston Martina Vantagea, već njegova snažnija i nabrijanija verzija Vantage S.

Novi automobil dolazi s nekim promjenama na samom vozilu (promjene na poklopcu motora koje pomažu u odvodu vrućeg zraka iz motora, veći stražnji spojler te nova svjetlosna traku) te, naravno, nekim poboljšanjima ispod haube za još bolje performanse. Vantage S tako ima 4.0-litreni twin-turbo V8 motor koji postiže 671 KS i 860 Nm okretnog momenta, a do 62 milja na sat (skoro pa 100 km/h) ubrzava za 3,4 sekunde. Njegova maksimalna brzina iznosi 320 km/h.

Najveća predstava na svijetu

Iako poboljšanja u performansama nisu radikalna jer aktualni model Aston Martinova sigurnosnog automobila ima 656 KS te stotku može uhvatiti za jednu desetinku sekunde sporije, F1 je ipak sport u kojem je važna svaka stotinka - i to ne samo za bolide, već i za sigurnosne automobile. Naime, nakon Velike nagrade Australije 2022. godine, nekoliko vozača uključujući i Maxa Verstappena i Leclerca kritizirali su prethodnu generaciju ovog vozila jer je bila prespora pa nisu mogli dovoljno brzo zagrijati gume i kočnice dok su ga slijedili.

Vantage S predstavlja vrhunac performansi za model koji je srce brenda Aston Martin, komentirao je globalni direktor marketinga ove tvrtke Alex Long novi model sigurnosnog automobila za F1, naglasivši kako se ništa ne može mjeriti s Formulom 1: Ponosni smo što igramo svoju ulogu o onome za što vjerujemo da je najveća predstava na svijetu.

S ovim je automobilom zadovoljan i vozač FIA-nog sigurnosnog automobila Bernd Mayländer. Oduševljen sam što sam jedan od prvih koji vozi Vantage S i radujem se iskustvu najboljih svjetskih staza u Vantageu koji je do sada najusmjereniji na performanse, komentirao je vozilo kojim će upravljati tijekom sljedećih utrka.

Izvor: Top Gear

