Egipatske vlasti uhićuju tinejdžere TikTokere s milijunima pratitelja i posljednjih su ih tjedana pritvorile više desetaka zbog optužbi u rasponu od kršenja obiteljskih vrijednosti do pranja novca.

Policija je objavila desetke uhićenja, a tužitelji kažu da istražuju najmanje 10 slučajeva navodne nezakonite financijske dobiti. Uveli su zabrane putovanja, zamrzavanje imovine i oduzimanje uređaja.

Kritičari kažu da se eskalacija uklapa u širi napor države da kontrolira govor i kodificira ponašanje, u zemlji u kojoj su društveni mediji dugo služili kao jedna od rijetkih alternativa tradicionalnim medijima koje uglavnom kontrolira država.

Mnogi od pritvorenih bili su samo mala djeca kada su aktivisti koristili Facebook za mobilizaciju prosvjeda 2011. koji su srušili dugogodišnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka.

Odvjetnici kažu da su zakoni o neprimjerenom sadržaju nejasni. Vlasti mogu pregledati cijeli katalog objava TikTokera i ako pronađu čak i jednu objavu koju smatraju neprimjerenom, mogu proglasiti prihode influencera nezakonitima.

Mariam Ayman, 19-godišnjakinja koja je prikupila 9,4 milijuna pratitelja objavljujući videozapise još od školske dobi pod imenom Suzy El Ordonia, u zatvoru je od 2. kolovoza. Suočava se s optužbama za distribuciju nepristojnog sadržaja i pranje 15 milijuna funti (300.000 dolara).

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je uhićena nakon što su vlasti primile pritužbe na njezine objave. U svom posljednjem videu, objavljenom dan prije uhićenja, činilo se kako je svjesna da se suočava s prijetnjom.

Egipćani se ne uhićuju samo zato što se pojavljuju na TikToku, rekla je.

Priznala je da je u prethodnim videozapisima možda "uznemirila, psovala ili ispričala loš vic", ali je rekla da je to bilo namijenjeno izražavanju frustracije, a "ne podučavanju mlađe generacije da slijede primjer".

Njezin odvjetnik Maravan al-Gindi, odbio je izravno komentirati njezin slučaj, ali je rekao da se općenito zakoni o nepristojnosti primjenjuju proizvoljno.

Postoji zakon koji kriminalizira nepristojne radnje, ali ono što nam treba su dosljedna primjena i definirana pravila, ne samo za TikTok, već za sve platforme, rekao je.

Put do slave

Put do slave na TikToku u Egiptu, kao i drugdje, može se činiti nasumičnim. Suzy, kao i milijuni drugih tinejdžera, imala je naviku objavljivati ​​videozapise svoje svakodnevice i jutarnje rutine šminkanja.

Prije nekoliko godina, jedan od njezinih prijenosa uživo postao je viralan kada je odgovorila na komentar svojeg oca, konduktera u autobusu, rimovanom arapskom dosjetkom koja je ubrzo postala krilatica diljem zemlje.

Skupila je milijune pratitelja koje je zanimalo kako dijeli obrok s prijateljima ili pleše uz ulične svirače u Turskoj. Trideset i jedan milijun ljudi gledao ju je kako se fotografira sa svojim dečkom.

Ali čak i takvi općenito optimistični videozapisi bez otvorenog političkog sadržaja mogu implicirati kritiku teškoća svakodnevnog života.

U intervjuu s voditeljem podcasta snimljenog prije uhićenja, Suzy je rekla da bi, kad bi imala 10 milijuna egipatskih funti, polovicu potrošila na preseljenje obitelji u bolji dom, pomoć roditeljima u otvaranju trgovine i upis sestre u privatnu školu kako bi dobila bolju skrb.

Ubrzo nakon tog pojavljivanja, uhićen je i voditelj podcasta Mohamed Abdel Ati.

Tužitelji potiču građane da prijavljuju nemoralan sadržaj

Tužiteljstvo se oslanja na široko formuliran članak zakona o kibernetičkom kriminalu iz 2018. koji kriminalizira kršenje "bilo kojeg od načela ili obiteljskih vrijednosti u egipatskom društvu", rekla je odvjetnica EIPR-a Lobna Darwish.

Široki standard znači da su TikTokeri uhićeni zbog sadržaja koji ne bi bio neprimjeren na mainstream televiziji, rekla je Darwish.

Kako se kampanja pojačavala, tužitelji su poticali građane da prijave neprikladan sadržaj. Samo ministarstvo unutarnjih poslova na svojem je računu na TikToku objavilo komentare na stotine videa pozivajući kreatore da se pridržavaju morala.

Tiktokeri su se u posljednje vrijeme našli preplavljeni komentarima koji ih optužuju za nemoral. Neki ljudi koji pozivaju na uhićenja čak su širili tvrdnju, bez dokaza, da influenceri vode mrežu trgovine organima.

Darwish je rekla da se kampanja proširila sa ciljanja na korisnice TikToka na uključivanje osoba s drugačijim vjerskim stavovima ili LGBT Egipćana. Neke su osobe bile istražene zbog privatnog sadržaja koji nije bio javno dijeljen, ali je procurio s njihovih telefona, rekla je.

TikTok tvrdi da provodi vlastite smjernice zajednice putem automatizacije i ljudske moderacije. U svom najnovijem tromjesečnom izvješću navodi se da je uklonio preko 2,9 milijuna videozapisa iz Egipta.