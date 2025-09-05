O prijevarama u kojima roditelji dobivaju lažne poruke od svoje djece u kojima ih mole da im posude novac jer im "mobitel ne radi" ili su "zapeli u inozemstvu", već smo pisali. No, da na takvu prijevaru mogu nasjesti i djeca, pokazuje primjer iz Gospića.

Kako su priopćili iz Policijske postaje Gospić, zaprimili su kaznenu prijavu 30-godišnjaka iz Gospića da je na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare.

Naime, oštećeni 30-godišnjak je zaprimio SMS poruku od nepoznate osobe koja se predstavila kao njegova mama i da joj je mobitel pokvaren, no pošiljatelj poruke je bila nepoznata osoba, koja je zatražila novac.

Oštećeni je nastavio komunikaciju sa nepoznatom osobom uvjeren da se radi o njegovoj mami te uplatio iznos od 1400 eura.



Upozoravamo građane da ukoliko prime ovakvu ili sličnu SMS poruku, nikako ne odgovaraju na nju niti slijede poveznicu i uplaćuju novac ili šalju kodove vrijednosnih bonova. Naime, riječ je o obliku prijevare te preporučamo građanima da ako dobiju takvu poruku, prvo stupe u kontakt sa svojim djetetom ili bližnjima koji navodno traže pomoć kako bi provjerili istinitost informacije prije uplaćivanja novca.

Ukoliko smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji, ističu iz policije