Američki predsjednik Donald Trump u utorak je potpisao izvršnu uredbu kojom se do 16. prosinca odgađa provedba zakona iz 2024. godine koji zahtijeva prodaju kineskog vlasništva nad TikTokom.

Odgoda će omogućiti kompaniji ByteDance sa sjedištem u Kini dodatnih 90 dana da finalizira sporazum o prijenosu američke imovine tvrtke američkim vlasnicima.

Trump je u utorak najavio sporazum između SAD-a i Kine kojim se omogućava da TikTok nastavi raditi u SAD-u, dok su tri izvora upoznata s tematikom rekla da je sporazum sličan onome o kojem se raspravljalo prošle godine.

Dogovor o popularnoj aplikaciji, koju u SAD-u koristi 170 milijuna ljudi, veliko je postignuće nakon višemjesečnih pregovora dviju sila koje nastoje ublažiti trgovinski rat koji je potresao globalna tržišta.

Trumpova administracija produljila je rok za prodaju TikToka tri puta strahujući da bi to moglo razbjesniti korisnike i naštetiti političkim odnosima s Kinom.